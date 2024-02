TNT : avant les JO, France Télévisions dégaine la première chaîne gratuite en ultra haute définition

Entre les grands événements sportifs et la télévision, la lune de miel se poursuit. Le mariage du sport et de l'image facilite l'adoption par le public des dernières technologies, portées par des écrans de plus en plus larges. En 2022, la Coupe du monde de football au Qatar avait boosté les ventes des téléviseurs et smart TV en ultra haute définition, seuls appareils permettant de regarder TF1 4K ou beIN Sports 4K. Au moment où près de 70% des foyers français sont équipés d'une TV UHD-4K, les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 promettent aussi de jouer un rôle moteur. Notamment pour les 20% de foyers accédant exclusivement à la télévision via la TNT.

Jusqu'à présent cantonnée à un nombre de chaînes encore très limité et à des offres disponibles sur les plateformes payantes, de Canal+ à Netflix en passant par les opérateurs télécoms, OTT ou du satellite, la télévision en ultra haute définition (UHD/4K) arrive en mode gratuit sur la plateforme terrestre.

Diffuseur exclusif en clair des épreuves qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août (28 août-8 septembre pour les Paralympiques), France Télévisions a lancé le 23 janvier dernier, France 2 UHD, sur le canal 52 de la TNT. Cette chaîne de temps plein est accessible aux téléspectateurs dotés d'un équipement de réception compatible 4K/UHD (normes DVB-T2 et HEVC). Elle sera associée, entre le 10 juillet et le 10 septembre, à France 3 UHD, un canal en diffusion partielle dédié aux grands événements.

HD upgradée et directs en UHD native

« Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 seront un événement dans l'histoire de la télévision française. Pour France Télévisions, ils sont l'occasion de franchir un nouveau cap pour nos moyens de production et de diffusion, en proposant une expérience en ultra haute définition de nos contenus à tous les publics et sur tous les écrans », s'est félicitée Delphine Ernotte Cunci, la présidente de France Télévisions, la veille du lancement de France 2 UHD.

Autorisée en octobre dernier par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, la nouvelle chaîne diffuse l'ensemble des programmes de France 2 en HD upgradé, auxquels vont se greffer des directs en UHD native (sports, divertissement, spectacle). Le groupe public développe son expertise dans tous les champs technologiques (IA, VR/AR, métavers...) et avait précédemment multiplié les tests de diffusion en 4K lors des tournois de Roland-Garros. Cette nouvelle étape lui permet de se positionner comme le « premier groupe audiovisuel à fournir un canal ultra haute définition sur la TNT ».

Menée en partenariat avec Eutelsat qui diffusera les deux canaux en réception directe par satellite (DTH) via sa filiale Fransat, l'initiative n'est pas non plus anecdotique pour le public. La TNT couvre 97% du territoire et, malgré la pénétration de l'Adsl et de la fibre, 62% des téléspectateurs, selon une enquête Ifop, l'utilisent pour regarder les chaînes linéaires. L'UHD devient donc disponible gratuitement sur une large partie du territoire métropolitain et dans neuf collectivités d'Outre-mer.

70% de la population couverte en juin

« Pour cette première phase, 16 millions d'habitants bénéficient de la TNT UHD en Ile-de-France, dans les agglomérations de Bordeaux, Nantes, Angers, St Nazaire et de La Roche-sur-Yon, ainsi qu'en Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Réunion et Mayotte », signale TDF. À l'occasion de ce lancement, l'opérateur d'infrastructures et de réseaux numériques a mis en service vingt-trois émetteurs dont ceux des sites emblématiques de diffusion que sont la tour Eiffel, Bordeaux-Bouliac ou la Citerne en Guadeloupe.

Jusqu'en juin 2024, d'autres émetteurs en métropole et en Outre-mer seront ouverts pour couvrir, à terme, environ 70% de la population. Seront concernées les agglomérations de Toulouse et Rennes le 27 février, celles de Marseille, Montpellier, Lorient, Laval, le 2 avril, puis celles de Lyon, Saint-Etienne, Rouen et Le Mans le 30 avril. Outre-mer, la chaîne sera progressivement disponible sur le canal 22 sur la TNT avant l'arrivée en juillet de France 3 UHD sur le canal 23 (canal 53 en métropole).

Avant une diffusion prochaine (et obligatoire) sur les box des fournisseurs d'accès à Internet, France 2 UHD et France 3 UHD seront reprises via Fransat sur le satellite Eutelsat 5 West B. Sur le plan technologique, l'accord avec Eutelsat marque aussi le premier déploiement de la nouvelle norme DVB-SIS (Single Illumination System) sur le territoire français.

« Cette technologie consiste à desservir à la fois la transmission terrestre et les réseaux satellitaires à partir d'une source unique de diffusion de contenus », détaille Laurence Delpy, directrice générale de la branche Vidéo d'Eutelsat.

Étape pour l'avenir de la TNT, un mode de réception plus frugal

Tout en levant des freins technologiques, le déploiement de deux canaux en UHD a pour objectif immédiat d'exposer les jeux dans une qualité d'image et de son optimale. L'été prochain, les différentes épreuves sportives occuperont la quasi-totalité du temps d'antenne de France 2 et France 3 (hors JT d'information et émissions religieuses du dimanche matin).

« La technologie UHD offre aux téléspectateurs une définition d'image quatre fois supérieure à la haute définition mais également un ratio de contraste amélioré, une plage de couleurs plus large, une fréquence d'image supérieure ainsi qu'un son plus immersif », rappelle Karim El Naggar, le directeur général des activités Audiovisuel et Réseaux du groupe TDF.

Si l'ambition de rendre un jour la TNT interactive, via la norme HbbTV, ne semble pour l'instant plus d'actualité, à moyen terme, l'UHD doit contribuer à la modernisation de la TNT gratuite. Roch-Olivier Maistre, le président de l'Arcom en a fait un cheval de bataille dans le cadre du renouvellement en 2025 des conventions de quinze fréquences nationales, dont celles de C8, W9, TMC, TFX, BFM et LCI.

Avant un l'appel à candidatures fixé « à la fin du mois de février », le régulateur juge « nécessaire » de systématiser l'UHD. L'attribution de la ressource en fréquences rendue disponible sur les multiplex R2, R3, R4 et R6, sera, au-delà des programmes et du pluralisme, également décidée à l'aune des attentes des téléspectateurs, des usages et des modes de consommation de la télévision.

Faire le pari de la modernisation de la TNT, mode de réception auxquels 57% des Français sont attachés selon l'Ifop, c'est tenter d'assurer un avenir à cette plateforme de télévision gratuite, anonyme et libre d'accès. Surtout, la TNT se révèle plus écologique et moins énergivore que la réception par les réseaux internet.