L'arrivée de Vivendi jette le trouble sur l'avenir de Lagardère

Il a gagné. Certes. Mais à quel prix ? Le 5 mai dernier à l'assemblée générale de son groupe, Arnaud Lagardère a repoussé in extremis la fronde d'Amber Capital, son premier actionnaire avec 18% des parts. Le fonds britannique critiquait sa gérance. Il souhaitait mettre la main sur le conseil de surveillance de Lagardère, afin de pousser son chef de file à abandonner le régime particulier de la commandite, lequel lui permet de contrôler le groupe avec un peu plus de 7% du capital. Pour repousser les assauts d'Amber, Arnaud Lagardère a bénéficié du soutien de nouveaux actionnaires, et notamment celui de Vincent Bolloré. Au moment de l'AG, celui-ci totalisait 10,6% des parts, acquises via le géant des médias Vivendi.

Lire aussi : Arnaud Lagardère renvoie Amber Capital dans les cordes

Or Vincent Bolloré se contente rarement d'un strapontin de sage minoritaire. Sous sa coupe, Vivendi a notamment tenté de mettre la main sur le champion des jeux vidéo Ubisoft, avant d'en sortir. Il a aussi pris le contrôle de l'opérateur historique Telecom Italia, avant de perdre les rênes du conseil au profit du fonds activiste américain Elliott au terme d'un féroce bras de fer. Depuis l'AG de...