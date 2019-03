L’élimination du PSG, un handicap pour RMC Sport ?

Après sa piteuse défaite ce mercredi, en Ligue des champions, face à Manchester United, le PSG a tiré un trait sur ses ambitions sur la scène européenne. Cet échec a, sans nul doute, aussi fait grincer des dents chez RMC Sport. Lancée en août dernier, la chaîne payante du groupe Altice, propriété de Patrick Drahi, misait notamment sur un bon parcours du club de la capitale pour doper ses ventes. Pour rappel, le géant des télécoms et des médias n'avait pas hésité à casser la tirelire, en 2017, pour s'offrir les droits de la Ligue des champions et de sa petite sœur, la Ligue Europa, pour la période 2018-2021. Au total, le groupe a payé 370 millions d'euros par saison, soit deux fois plus que ce qu'avaient déboursé Canal+ et BeIN Sports lors du précédent appel d'offres.

L'élimination du PSG a-t-elle provoqué une vague de désabonnements à RMC Sport ? Interrogé à ce sujet, SFR se contente de dire qu'« il y a toujours des allers-retours » sur sa base d'abonnés, « étant donné que l'offre est sans engagement ». En outre, du côté des clubs français, « il ne faut pas oublier que Lyon (qui jouera mercredi prochain sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, Ndlr) est toujours en lice », nous dit-on.

Quoi qu'il en soit, de nombreux abonnés à RMC Sport se sont plaints, sur les réseaux sociaux, de difficultés à se désabonner suite à la défaite du PSG. Ce fût notamment le cas sur Twitter :

(Crédits: Capture d'écran de Twitter)

À ce sujet, SFR affirme qu'il y a effectivement eu un dysfonctionnement jeudi, une partie de la matinée, sur l'espace abonné, mais que « tout est rentré dans l'ordre ».

L'élimination du PSG tombe d'autant plus mal pour SFR que Neymar, la star brésilienne du club parisien, a récemment signé un partenariat commercial avec l'opérateur au carré rouge pour devenir un ambassadeur de la marque. Or Neymar, qui est actuellement blessé, était espéré, en cas de qualification du PSG, pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Ce qui ne sera donc pas le cas.

De nombreux dysfonctionnements

Depuis son lancement, RMC Sport a été très critiqué. À plusieurs reprises, la chaîne a connu d'importantes perturbations dans la diffusion de ses matchs. Dès la première journée de Ligue des champions, le 18 septembre dernier, de nombreux clients n'ont pas pu regarder correctement le choc entre le PSG et Liverpool. Ce qui a suscité la colère des abonnés. Dans la foulée, le groupe Altice a présenté ses « excuses » pour ces dysfonctionnements. « L'afflux de connexions simultanées, qui avait été prévu, a néanmoins été au-delà de ce qui était anticipé », a argué le groupe de Patrick Drahi.

Lors du match aller de la Ligue des champions entre le PSG et Manchester United, le 12 février dernier, beaucoup d'abonnés RMC Sport se sont encore plaints de bugs à répétition. Des coups de gueule balayés par Alain Weill, le PDG d'Altice France, qui a lui estimé que « la soirée s'est globalement très bien passée sur le plan de la diffusion ».

Fin novembre, RMC Sport revendiquait 2 millions d'abonnés. Ces derniers peuvent visionner la chaîne à travers trois canaux : une box ou un mobile SFR, la plateforme « OTT », ou l'offre satellitaire de Canal+. Il faudra attendre le 28 mars prochain et les résultats 2018 d'Altice Europe pour en savoir plus sur la santé de la chaîne.