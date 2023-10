Voici donc votre nouveau quotidien du dimanche. Un journal au cœur de l'actualité, et aujourd'hui, l'actualité, c'est évidemment cette guerre lancée par le Hamas contre Israël hier au petit matin. La Tribune Dimanche, c'est une promesse, et même plusieurs : des exclusivités, des enquêtes, de grands récits, des informations non encore essorées par les chaînes de télévision ou déformées par les réseaux sociaux, de la mise en perspective, du recul. De la nuance, oui, de la nuance, dans un monde où la modération est devenue un gros mot.

Sans vouloir mener des guerres idéologiques ou culturelles tous les dimanches, nous espérons vous offrir, chers lecteurs, de la réflexion, de l'honnêteté, des convictions, aussi. Car nous en avons une : La Tribune Dimanche est un journal républicain qui a l'ambition de ne pas amplifier inutilement la polarisation et la radicalisation du débat.

Une course folle de quatre-vingts jours

Vous venez de commettre un acte révolutionnaire : acheter et lire un journal en 2023. Il peut sembler inconscient de créer de toutes pièces un nouveau quotidien dominical alors que sévit l'une des plus profondes crises que la presse écrite ait jamais eu à affronter.

Ce pari fou, nous voulons le relever avec vous. Pari d'autant plus fou que La Tribune a, il y a dix ans, renoncé au papier pour devenir un quotidien économique numérique. Et voilà qu'aujourd'hui, au terme d'une course folle de quatre-vingts jours - tel est le temps que nous avons mis pour inventer ce journal -, nous sommes heureux et fiers de vous le proposer, en papier et en numérique.

L'aventure, puisque assurément c'en est une, et une belle - est portée par une équipe d'une vingtaine de journalistes venue compléter la rédaction de La Tribune. « Le dimanche efface la rouille de toute la semaine », philosophait le journaliste anglais Joseph Addison. Le dimanche n'est pas un jour comme les autres, même le soleil est différent, dit la chanson. Les surprises, les bonnes nouvelles et le plaisir ont eux aussi la place qu'ils méritent dans nos colonnes. À La Tribune Dimanche, nous n'avons qu'une envie, vous retrouver dimanche prochain.