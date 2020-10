Le baromètre qui mesure la "Google dépendance" des médias (et qui dit pourquoi "L'Équipe" est immunisé)

La presse française reste fortement dépendante de Google pour le trafic de ses sites, selon une étude publiée jeudi par le groupe d'agences médias Heroiks qui a lancé l'an dernier un indice, le "Search Dependence Index" (SDI). Cet indice mesure la dépendance des sites internet aux moteurs de recherche, et donc principalement la dépendance à Google, puisque ce moteur détient 93% du marché français de la recherche sur internet.

En septembre, cet indice a atteint en moyenne 41,5 pour les 35 principales marques françaises de médias, contre 40,5 un an plus tôt. Ce taux reste nettement supérieur à la moyenne des 100 principaux sites français, qui ressort à 33.

"On a globalement un univers des marques médias qui sont plus dépendantes que le web à Google, et cette dépendance s'est encore accrue en 2020", a commenté à l'AFP François Lienart, directeur des études chez Heroiks.