Foot : M6 ravit au nez et à la barbe de TF1 la diffusion des Coupes du monde 2026 et 2030

C'est le dernier grand coup de Nicolas de Tavernost avant de quitter en avril la tête du groupe M6 (M6, W9, 6ter, Teva, Gulli, RTL, RTL2, Fun Radio...) qu'il a contribué à fonder il y a 37 ans. M6 a obtenu les droits de diffuser en clair les matchs des coupes du monde de football, 2026 et 2030. La chaîne prend ainsi la place de TF1, le diffuseur historique.

Interrogé pour savoir si la chaîne allait revendre certains matchs à sa rivale, le patron a botté en touche, après avoir rappelé que les deux chaînes se partageaient la diffusion de l'Euro-2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet).

« Notre concurrent n'a pas souhaité poursuivre le partage, c'est la raison pour laquelle nous avons pris nos responsabilités et sommes allés afin d'avoir pour la première fois l'intégralité, l'exclusivité des matchs en clair » des deux prochaines Coupes du monde, a affirmé Nicolas de Tavernost.

Si TF1 ne rachetait aucun match à M6, ce serait un coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel et sportif : pour la première fois, la première chaîne ne diffuserait aucune rencontre de Coupe du monde depuis sa création en 1975.

Le montant payé n'a pas été dévoilé

Le montant payé par M6 n'a pas été dévoilé. Le patron a simplement assuré que l'estimation de 175 millions d'euros qui avait circulé était « totalement fausse, nous sommes plutôt en-dessous de ce qui se pratiquait jusqu'à présent sur le marché ». Pour la dernière édition, en 2022, TF1 avait déboursé un montant estimé autour de 70 millions d'euros (son offre totale couplée à celle de beIN pour les droits payants était estimée à 130 millions d'euros).

La Coupe du monde 2026 sera organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Elle se jouera pour la première fois dans un format élargi à 48 équipes, contre 32 précédemment, et proposera un total de 104 matchs.

L'appel d'offres de la Fédération internationale de football (Fifa) s'était ouvert le 9 janvier et s'est achevé le 13 février. Il concernait les droits de la Coupe du monde 2026 mais aussi ceux de la Coupe du monde 2030, qui aura lieu principalement en Espagne, au Maroc et au Portugal. Jusqu'ici, M6 n'a diffusé qu'une seule fois des matchs de Coupe du monde, lors de l'édition 2006. La chaîne diffuse par ailleurs une partie des matchs de l'Euro, le championnat d'Europe des nations, depuis l'édition 2008.

M6+, la nouvelle plateforme de streaming, sera lancée en mai

C'est décidement une semaine riche en annonces pour M6. Mercredi, elle a levé le voile sur sa plateforme gratuite, M6+, attendue en mai avant l'Euro de foot, et grâce à laquelle le groupe espère tripler ses recettes issues du streaming d'ici à 2028. « C'est un plan d'accélération, pas un plan de lancement », a insisté Nicolas de Tavernost. Avec une augmentation de plus de 40% d'heures visionnées par rapport à l'année dernière, l'actuelle plateforme 6play, « la plus jeune (en termes d'audience) avec une moyenne d'âge de 35 ans », ne « s'est jamais aussi bien porté » a-t-il expliqué en amont d'une conférence mercredi.

Mais l'érosion continue des audiences du petit écran, déserté par les jeunes, l'essor des télés connectées et la captation toujours plus grande des recettes publicitaires par les acteurs du numérique nécessitent d'aller plus loin. Sa successeure M6+ proposera donc une offre enrichie, avec des fonctionnalités innovantes et un catalogue multiplié par deux, à 30.000 heures de contenus, dont 10.000 exclusivement réservées aux streaming. Outre « L'amour est dans le pré », « Top Chef » et autres produits maison, M6+ proposera plus de 300 films, 300 séries comme « La fabuleuse Mme Maisel » et « Loïs et Clark » ou encore 4.000 heures de téléréalité, tous disponibles 30 jours minimum. Creusant ce filon plébiscité par les jeunes, le groupe « a signé un partenariat stratégique avec NBCU » et sa plateforme dédiée à la téléréalité Hayu, permettant notamment la diffusion des « Real Housewives de Beverly Hills » ou de l'« 'incroyable famille Kardashian. »

M6+ accueillera également des inédits comme la « MMA Academy », censée révéler la future star de ce sport de combat en vogue, « un certain nombre de compléments » à ses grandes marques comme « une émission spécifique sur 'Les Traîtres', avec un casting spécifique », selon le patron ou encore un JT décalé en partenariat avec le site satirique Le Gorafi. Moins en pointe sur les fictions françaises, M6 lancera « a minima un feuilleton quotidien en 2025 ». Deux séries, « Les espions de la terreur » sur les attentats du 13-Novembre et « Murder Club » avec Eric Cantona, seront en outre proposées sur la plateforme avant leur arrivée à l'antenne. Autre nouveauté, l'inclusion de podcasts issus des radios du groupe.

(Avec AFP)