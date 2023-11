Maxime Switek succède à Bruce Toussaint le matin sur BFM TV

Un choix en interne ! Selon nos informations, c'est Maxime Switek qui a été désigné par la direction de BFM TV pour succéder à Bruce Toussaint aux manettes de la tranche 09h-12h. Il succèdera début janvier à Bruce Toussaint, qui quittera la chaîne info mi-décembre avant de prendre la direction de TF1 où il présentera dès début 2024 une nouvelle matinale. Dans un mail adressé aujourd'hui aux salariés, le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, explique de ne pas avoir voulu « lancer un mercato en plein milieu de l'année ». « D'abord parce que généralement les personnalités qui s'engagent sur une saison tiennent à honorer leur engagement, mais aussi parce que nous avons suffisamment de talents maison sur lesquels nous appuyer, indique-t-il. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs, les talents étant déjà là. Enfin, c'est un gage de stabilité pour les téléspectateurs. »

Julie Hammett pour le 22h-minuit

Autres changements dans la grille : dès janvier, Alice Darfeuille remplacera Julie Hammett aux côtés de Laurent Ruquier entre 20h et 21h, puis dans le « 60 Minutes » entre 21h et 22h. De son côté, Julie Hammett prendra les commandes du 22h-minuit et présentera « BFM Story » le vendredi. Enfin, Céline Pitelet présentera les soirées du week-end. « Nous faisons la course en tête depuis 15 ans maintenant et avons bien l'intention de poursuivre, rappelle Marc-Olivier Fogiel dans son mail. Être numéro 1, c'est une responsabilité et une exigence, et sachez que je suis particulièrement fier du travail que nous accomplissons ensemble chaque jour au service de l'information. »

Début octobre, Bruce Toussaint s'était quant à lui confié dans les colonnes de « La Tribune Dimanche » sur sa décision de quitter BFM TV. « C'était un choix difficile à faire car le timing est inhabituel, nous avait-il expliqué. Mais je ne pouvais pas refuser la proposition de TF1. Trois heures d'antenne tous les jours sur la première chaîne d'Europe. C'est vertigineux. C'est une chance extraordinaire que je ne pouvais pas laisser passer (...) La seule raison de mon départ, c'est la proposition fantastique de TF1. »