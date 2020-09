Pourquoi la télé française cartonne autant à l'étranger (+18% à l'export)

L'animation, genre dans lequel les studios français brillent à l'export depuis des années grâce à un savoir-faire reconnu, signe un nouveau record à 77,4 millions d'euros de ventes. Elle est portée par le succès de marques devenues des phénomènes mondiaux, comme les lapins "Molang" et "Simon", "Miraculous : les aventures de Ladybug et chat noir" (image ci-dessus), ou "Les pyjamasques". (Crédits : DR)

L'animation et les documentaires (+44%) explosent les records. Tous types confondus (ventes, préventes et coproduction), le niveau des exportations de programmes audiovisuels a grimpé de 18%, à 325,3 millions d'euros. C'est le troisième meilleur cru après celui record de 2016 (336,3 millions) et celui de 2017 (325,5 millions) qu'il a failli dépasser.