Réforme de l'audiovisuel : "Il faut éviter que TF1 ou Canal+ se retrouvent en concurrence frontale avec Netflix ou Amazon" (Aurore Bergé)

LA TRIBUNE - La grande loi sur l'audiovisuel, dont vous étiez co-rapporteure, a été abandonnée cette été. Pourquoi le gouvernement a-t-il préféré disperser son contenu dans plusieurs autres textes plutôt que de la remettre à l'agenda parlementaire ?

AURORE BERGÉ - Le contenu de cette loi n'a pas été abandonné. Le premier confinement, prononcé une semaine après l'adoption du texte en commission des Affaires culturelles à l'Assemblée nationale, a complètement bousculé l'agenda parlementaire. Et pour cause : depuis le mois de mars, nous avons voté quatre projets de loi de finance rectificative ! Cette loi étant très vaste, nous avons décidé d'étaler dans le temps l'adoption de toutes ses mesures, en utilisant plusieurs véhicules législatifs. Comme s'y était engagé le Président de la République, nous avons commencé par la transposition de deux directives européennes, l'une sur les droits d'auteur et l'autre sur les services de médias audiovisuels (SMA), qui seront intégrées au droit français en janvier 2021. Ces dispositions ont été greffées, via des amendements gouvernementaux, au projet de loi « Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne » (DDADUE) au moment de son examen devant le Sénat. De notre côté, à l'Assemblée, nous avons précisé le champ de ces transpositions pour nous assurer qu'elles respectent...