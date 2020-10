"T", la nouvelle revue responsable de La Tribune, partage l'économie dans son premier numéro

« C'est une nouvelle aventure éditoriale, plus responsable », précise Jean-Christophe Tortora, Président-directeur général de La Tribune. « Le nouveau mix média de La Tribune est d'être un pure player de l'information économique sur le digital et de réserver le papier à la réflexion, au temps long, pour en faire un objet éditorial que l'on conserve ».

La Tribune est l'un des premiers quotidiens historiques français à s'engager dans une démarche de rupture de son modèle, en réponse aux attentes des lecteurs et de ses annonceurs.

Jean-Christophe Tortora poursuit :

« Nous ne pouvons plus être des commentateurs ou analystes de la transformation, notre industrie doit aussi donner des preuves de son engagement et s'affranchir de son histoire ».

"T", la nouvelle revue sera distribuée au tarif de 9,90 euros dans tous les kiosques et en librairie, et sera également disponible en lecture digitale zen sur latribune.fr et T-larevue.com.

« Nous avons choisi le T, pour le temps de réfléchir et de lire bien sûr, mais aussi pour tout ce qui caractérise l'ADN de La Tribune : les Transformations qui forgent notre époque, les Territoires qui révèlent l'attractivité de notre pays, l'envie de Transmettre un futur souhaitable, les Talents qui construisent un monde meilleur. Et bien sûr "T" pour La Tribune qui depuis trente-cinq ans porte un regard différent sur l'économie. Ce numéro, comme les suivants, sera incarné par chacun de ces T », précise Valérie Abrial, directrice de la diversification éditoriale.

Une première édition spéciale - Partageons l'Économie.

Le premier numéro de "T" la revue est consacré au thème : Partageons l'Économie,

vers un nouveau capitalisme. Alors que la planète tout entière doit faire face à une crise sanitaire et économique inédite, comment envisager le monde de demain ? Comment penser un avenir meilleur quand la lutte est encore de rigueur ? Comment activer les transformations et mutations sociétales de nos écosystèmes dans un souci d'égalité constant ?

« Dès le premier numéro, nous plantons le décor de l'ambition de cette nouvelle revue », indique Valérie Abrial, Directrice éditoriale. « 'T', c'est une revue qui chaque mois explore en profondeur un seul et unique thème avec des multiples perspectives éditoriales : un invité avec qui nous prendrons le temps d'explorer le thème choisi, un dossier de fond avec un véritable recul et contexte historique, des interviews, un échange systématique avec la jeune génération, des décryptages, de la photographie... », continue-t-elle.

Pour cette première édition, une large place est donnée au partage de points de vue et à l'échange de regards croisés autour d'un thème controversé : est-il vraiment possible de réformer le capitalisme ? Économistes, chefs d'entreprises, chefs étoilés, philosophes, sociologues et artistes ont été invités à partager leur vision de l'économie et à débattre.

La revue "T" sera diffusée en kiosques et en librairies à plus de 20 000 exemplaires et sera distribuée au tarif de 9,90€.