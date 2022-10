TF1 : les bénéfices fondent au troisième trimestre

Alors que Rodolphe Belmer vient officiellement de prendre les rênes de TF1 ce jeudi, le numéro un français de la télévision gratuite publiait ce même jour ses résultats au titre du troisième trimestre. En conférence de presse, Philippe Denery, le directeur financier du groupe, s'est félicité d'une « belle performance ». Le dirigeant a salué la bonne progression des ventes. Au troisième trimestre, celles-ci se sont élevées à 553 millions d'euros, soit 30 millions d'euros de plus qu'à la même période l'an dernier. Mais en parallèle, TF1 a vu son bénéfice fondre de 38%, à près de 24 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires publicitaire s'affiche en baisse. Il s'établit à 328 millions d'euros, contre 360 millions d'euros au troisième trimestre 2021. Cette situation n'alarme pas Philippe Denery. Le dirigeant rappelle que ces revenus avaient crû de manière « très significative » les deux années précédentes.

L'impact de la coupure de TF1 par Canal+

TF1 se montre satisfait sur le front des audiences. « A fin septembre 2022, la durée moyenne d'écoute (DEI) s'élève à 3h16 chez les 4 ans et plus, en baisse de 20 minutes sur un an, précise le groupe. Elle est en baisse de seulement 4 minutes par rapport à fin septembre 2019, année de référence pré-Covid. » TF1 souligne que l'audience du troisième trimestre a été impactée par l'arrêt de la diffusion des chaînes du groupe par Canal+ sur ses canaux. Cela dit, « cette coupure a eu peu d'effet sur l'audience sur cibles commerciales », précise-t-il. TF1 et Canal+ sont, par ailleurs, en train de discuter pour tenter de trouver un accord, et, peut-être, enfin enterrer la hache de guerre.

Rodolphe Belmer précisera, dans les semaines qui viennent, son projet pour TF1, qui cherche à rebondir après l'échec de sa fusion avec M6. Interrogé à ce sujet, Philippe Denery a botté en touche. Il ne fait cependant guère de doute que le nouvel homme fort de TF1 cherchera à se développer dans le streaming. Pour ce faire, TF1 va-t-il, comme certains le pensent, tailler dans ses coûts ? « Je ne sais pas répondre », a affirmé Philippe Denery. D'après lui, TF1 se doit de « définir » son « modèle » pour les années à venir, et « mettre en adéquation » ses « ressources » avec ses objectifs.