Dans le sillage de TF1, M6 lance son offre de streaming payante

Mettre les bouchées doubles dans le streaming était l'ambition première du projet de fusion entre TF1 et M6. Faute d'avoir pu boucler ce deal, le numéro deux français du petit écran a choisi de se développer seul sur ce créneau. Ce mardi, M6 a annoncé une « hybridation » de 6play, sa plateforme de streaming gratuite, avec l'arrivée de 6play max.

Il s'agit, en fait, d'une option qui permet d'accéder aux contenus de 6play sans publicité, et avec des fonctionnalités supplémentaires. Parmi elles, on trouve le téléchargement des contenus sur les appareils mobiles pour y accéder hors connexion, ou une meilleure qualité de visionnage. Sans engagement, cette option coûtera 2,99 euros par mois la première année, puis augmentera à 3,99 euros par mois, soit le même prix que l'offre concurrente myTF1 Max, hors promotion.

Récupérer les données des utilisateurs

En revanche, il ne donnera pas accès à de nouveaux films, émissions ou séries. TF1 et M6 sont déjà alliés, avec France Télévision, dans la vidéo à la demande par abonnement avec la plateforme Salto. Alors que les géants mondiaux du streaming (Netflix, Disney ou Amazon) lancent des offres moins chères avec publicité pour élargir leur audience, les groupes de télévision tentent, dans un mouvement inverse, de développer leur propre plateforme technique pour toucher un public plus jeune et ne plus dépendre seulement de la publicité.

Ils peuvent ainsi capter les précieuses données d'utilisation de leurs utilisateurs. L'application 6max comptait fin 2021 28,5 millions d'utilisateurs actifs, tandis que myTF1 revendique quelque 25 millions d'utilisateurs inscrits sur sa plateforme.

(avec AFP)

