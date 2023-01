TF1 souffre mais arrive en tête des audiences TV en 2022

La coupe du monde ne suffit pas. TF1 a enregistré en 2022 sa plus faible part d'audience sur l'ensemble du public depuis sa création en 1975, à 18,7%, soit un point de moins qu'en 2021. France 2 et France 3 complètent dans cet ordre le podium, avec respectivement 14,8% et 9,4% de parts d'audience relativement stables sur un an. M6, dont le projet de fusion avec TF1 était lancé avant d'échouer, dégringole à 8,4%, en baisse de 0,7 point par rapport à 2021, sa pire performance depuis 30 ans.

TF1 a surtout souffert de son conflit avec Canal+, qui a coupé la diffusion des chaînes du groupe TF1 sur ces canaux de diffusion pendant deux mois, faute d'accord financier. De son côté, la chaîne cryptée a vu ses audiences progresser de +0,1% en 2022 pour arriver à 1,2% de part d'audience (PDA).

TF1 pourra se consoler des audiences en baisse de la Une en songeant à celle de la vingt-et-une. LCI, qui lui appartient, enregistre la plus forte hausse (+0,6 point) de toutes les chaînes confondues et atteint 1,7% de part d'audience (PDA). BFMTV (3,3%, +0,4%) et CNews (2,1% de PDA, +0,1 point) dominent le segment, sur lequel progresse Franceinfo arrive à 0,9% de parts d'audience.

Meilleure audience de l'histoire de la télé française

Autre motif de satisfaction pour TF1, 77 des 100 meilleures audiences de l'année ont été diffusées sur son antenne. Le nombre de téléspectateurs a culminé à 21,1% de PDA en décembre, un sommet en sept ans. La finale de la coupe du monde France-Argentine, regardée par 24,08 millions de téléspectateurs, représente la meilleure audience de l'histoire du PAF.

Au-delà des audiences, la Coupe du monde a été synonyme d'importantes recettes publicitaires pour TF1 qui permettront d'amortir les 70 millions d'euros que la chaîne aurait investi pour en acquérir les droits. Les 30 secondes de publicités durant le premier match des Bleus face à l'Australie (12,5 millions de téléspectateurs) étaient ainsi facturées 245.000 euros bruts selon SportBusiness.Club et 330.000 euros brut à la mi-temps de la finale.

Des plateformes en ligne aux services payants

Le groupe se vante de rester « large leader en France » et première chaîne privée en Europe. « TF1 réalise en effet sa meilleure année depuis 7 ans sur le public féminin » vante une source de la chaîne, ajoutant qu'« une partie grandissante du public nous consomme désormais sur MYTF1 qui cumule 1 milliard d'heures de visionnage cette année ».

D'autant que le groupe mise sur cette offre en ligne qu'il a choisi de développer depuis plus d'un an en lançant son service de replay sans publicité, mais payant, MyTF1 Max. Il a ensuite été imité, en octobre dernier, par son concurrent M6 qui a annoncé une « hybridation » de 6play, sa plateforme de streaming gratuite, avec l'arrivée de 6play max. Comme MyTF1 Max, il s'agit d'une offre payante, sans publicité et avec des fonctionnalités supplémentaires, dont le téléchargement des contenus sur les appareils mobiles pour y accéder hors connexion, ou une meilleure qualité de visionnage.