Les opérateurs télécoms fustigent un « environnement économique défavorable »

Pour se faire entendre, marteler quelques chiffres chocs a parfois du bon. C'est la stratégie choisie par la Fédération française des télécoms (FFT), le lobby du secteur, pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation économique, jugée préoccupante, des opérateurs. Ce lundi, Liza Bellulo, sa présidente, a jugé que les Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free étaient confrontés à « un environnement économique extrêmement défavorable ». La dirigeante a évoqué l'inflation, la flambée des prix de l'énergie, l'évolution des taux d'intérêt, ou encore la fiscalité qui pèsent sur l'industrie.

L'ennui, a poursuivi Liza Bellulo, c'est que ces difficultés interviennent alors que les investissements des opérateurs n'ont jamais été aussi élevés. En 2021, ceux-ci se sont élevés à près de 15 milliards d'euros. Du jamais-vu, il est vrai. Il faut dire que les Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free sont contraints, de manière inédite, de déployer plusieurs réseaux en même temps. Il y a bien évidemment la fibre, où la France est championne d'Europe avec près de 24 millions de foyers éligibles à cette technologie.

Des prix toujours très bas

En parallèle, les opérateurs finissent de déployer la 4G, et accélèrent dans la nouvelle 5G. Liza Bellulo souligne qu'aujourd'hui, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free consacrent pas moins de 20,7% de leur chiffre d'affaires à leurs investissements. D'après la dirigeante, qui cite une étude du cabinet Arthur D. Little, ce niveau d'effort est très supérieur à ceux des opérateurs au Royaume-Uni (18,7%), en Italie (17,8%) ou en Allemagne (16,4%).

Ces investissements records ne seraient pas un problème, poursuit Liza Bellulo, si les prix suivaient. Mais ce n'est pas le cas. L'ultra-concurrence maintient les tarifs français à des niveaux particulièrement bas. Selon l'étude d'Arthur D. Little, un abonnement à la fibre (avec Internet, téléphonie et télévision) coûte en moyenne 31 euros dans l'Hexagone en 2022, contre 44 euros au Royaume-Uni, 45 euros en Allemagne, et 110 euros aux Etats-Unis. Il en va de même sur le marché du mobile, où un abonnement est facturé, en moyenne, 15 euros en France, contre 18 euros au Royaume-Uni, 45 euros en Allemagne, et 91 euros au pays de l'Oncle Sam.

La fiscalité spécifique augmente

Ces tarifs, s'ils constituent un gain de pouvoir d'achat pour les consommateurs, pèsent mécaniquement sur les revenus des opérateurs français. « Leur chiffre d'affaires croît moins vite que le PIB depuis 2012 », précise l'étude d'Arthur D. Little. Pour permettre au secteur de préserver, dans les années à venir, un haut niveau d'investissements, la FFT appelle le gouvernement à se mobiliser. Dans son viseur figure notamment la fiscalité spécifique des télécoms. Celle-ci s'est élevée, en 2021, à près de 1,5 milliard d'euros. Ce qui correspond à une augmentation d'environ 280 millions d'euros depuis 2015. « Il faut nous libérer de cette fiscalité », lance Liza Bellulo, déplorant qu'elle soit bien plus élevée en France qu'en Allemagne ou en Espagne.

La FFT appelle aussi le gouvernement à soutenir davantage la filière. Concrètement, elle souhaite que l'exécutif joue un rôle de facilitateur pour le déploiement des réseaux, notamment dans les campagnes où les antennes-relais ne sont pas toujours les bienvenues. Elle demande aussi aux pouvoirs publics de se mobiliser contre les actes de vandalisme, qui vont crescendo, à l'égard les infrastructures.

Faire payer les Gafa

Le lobby salue également l'initiative de Bruxelles, qui souhaite que les géants américains du Net - comme Netflix, Google, Apple, Amazon ou Facebook -, dont les services monopolisent jusqu'à 80% de la bande passante aux heures de pointe, participent financièrement au déploiement des réseaux.

« Il est temps de passer à l'action, souligne Liza Bellulo. Nous construisons des autoroutes que les fournisseurs de contenus empruntent gratuitement. »

Pour la FFT, la bonne santé de l'industrie des télécoms en dépend. Or le secteur constitue, souligne le lobby, un soutien important à l'économie française. D'après l'étude d'Arthur D. Little, cette industrie représente 123.000 emplois dans l'Hexagone, et « en génère indirectement 2,5 millions ». À voir, désormais, si les pouvoirs publics seront sensibles aux préoccupations du secteur.