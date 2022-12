Télévision : Xavier Niel lorgne la licence de M6

Dans le monde des télécoms, Xavier Niel est souvent qualifié de « trublion » du secteur, après avoir réussi à imposer son opérateur Free, il y a plus de dix ans, comme un cador de cette industrie hautement concurrentielle. Va-t-il aussi devenir le trublion des médias ? En tout cas, il s'y prépare. Alors que l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, a lancé, le 7 décembre dernier, la procédure de réattribution des fréquences gratuites aujourd'hui utilisées par TF1 et M6, le milliardaire réfléchit à se porter candidat. S'il se décidait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce serait, affirme une source proche du dossier, pour damer le pion à M6 et chaparder sa licence.

Pour M6, ce scénario serait un coup de tonnerre, dont les conséquences seraient sans doute dramatiques pour le groupe et ses emplois. Mais les équipes de Xavier Niel, qui travaillent à une grille de programmes et de contenus, se disent que leur projet a des chances d'être meilleur que celui de la Six au regard des critères de l'Arcom. Si tel était le cas, ils seraient alors, sur le papier du moins, en position de force. Comme le rappelle notre source, la procédure d'attribution comprend des auditions publiques. Mais il n'est pas possible, une fois les projets déposés, de négocier ou de revenir dessus afin de les étoffer pour repasser devant un concurrent.

Le 16 janvier, date limite pour se porter candidat

Lors du lancement de sa procédure de réattribution des fréquences, l'Arcom a indiqué qu'elle apprécierait chaque candidature « au regard des critères fixés par la loi du 30 septembre 1986 et notamment de son intérêt pour le public, de son engagement en matière de soutien à la création, de sa contribution au pluralisme de l'information et des courants d'expression socio-culturels et des mesures prises en matière sociétale et de protection des publics ». Mais ce n'est pas tout. Pour la première fois, les candidats devront prendre des engagements « en faveur des enjeux de société majeurs que sont l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique d'une part, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, d'autre part ».

Toujours selon notre source, les équipes de Xavier Niel réfléchissent à des schémas où ils pourraient reprendre, s'ils l'emportaient, certains actifs de M6. Elles travaillent aussi à des dispositifs pour s'assurer que Mediawan, le géant de la production dont Xavier Niel est co-fondateur, ne soit pas privilégié par ce projet de télévision, au risque de s'attirer les foudres des autorités concurrentielles.

Le fort intérêt de Niel pour la télévision

Tout comme TF1 et M6, Xavier Niel a désormais jusqu'au 16 janvier pour se porter candidat auprès de l'Arcom, et jusqu'au 23 janvier pour déposer son dossier. Le régulateur étudiera alors la recevabilité des projets. Des auditions publiques seront ensuite menées courant février, lesquelles déboucheront sur la sélection des deux lauréats. Ceux-ci disposeront, in fine, de nouvelles autorisations d'émettre à compter du 6 mai prochain.

Xavier Niel nourrit depuis longtemps un fort intérêt pour la télévision. Il s'est notamment porté candidat au rachat de M6 quand son actionnaire allemand Bertelsmann était vendeur. Propriétaire de nombreux journaux, dont Le Monde, le milliardaire a été un des plus féroces opposants au projet de fusion entre TF1 et M6, finalement avorté en septembre dernier. D'après Xavier Niel, ce projet aurait accouché d'« un monstre » dans la publicité, qui aurait nuit à ses activités.