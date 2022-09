Xavier Niel finance « L’informé », nouveau média économique

Un nouveau média économique arrive dans le paysage français. Il s'agit de « L'informé ». Son fondateur est Gilles Tanguy, un ancien responsable numérique du magazine Capital. Sur Twitter, ce mardi, il précise que L'informé sera un « média économique d'investigation libre et factuel ». Le lancement est prévu fin octobre.

Gilles Tanguy, qui sera aussi le directeur de rédaction de ce nouveau titre, indique à l'AFP que son équipe comptera entre 15 et 20 journalistes, tous « spécialisés dans le scoop », et « à qui on laissera du temps pour mener des enquêtes au long cours ».

Une douzaine d'entre eux a déjà été recrutée. On y retrouve des transfuges de Capital (groupe Prisma Media, contrôlé via Vivendi par le milliardaire Vincent Bolloré), ou Marc Rees, rédacteur en chef du site Next INpact, spécialisé dans le numérique.

Xavier Niel « ne pourra pas intervenir sur la ligne éditoriale »

Côté financement, L'Informé fonctionnera sans publicité. Il a vocation à vivre des abonnements et des dons des lecteurs, précise Gilles Tanguy. L'abonnement coûtera 9,99 euros par mois. Son objectif est d'atteindre les 50.000 abonnés d'ici à cinq ans. Un seuil « largement suffisant à son équilibre », précise l'ancien de Capital.

Pour son lancement, L'informé bénéficie d'un investissement - dont le montant n'est pas précisé - de Xavier Niel. Fondateur d'Iliad (Free) et propriétaire de nombreux journaux (Le Monde, L'Obs, Nice-Matin ou encore France-Antilles), le milliardaire « ne pourra intervenir sur la ligne éditoriale, grâce au dispositif d'indépendance que nous avons obtenu », insiste Gilles Tanguy. Il précise, en outre, que la Société des journalistes (SDJ) du titre « possèdera 34% des parts du média ». « Elle pourra par exemple s'opposer à un changement d'actionnaire, et aura un droit de veto sur la nomination du directeur de la rédaction », ajoute-t-il.

(avec AFP)