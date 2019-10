Petit lexique de l'IA

Algorithme

Ensemble d'opérations qui doivent être suivies dans l'ordre par la machine pour obtenir un résultat.

Nuage informatique (cloud)

Technologie qui permet de mettre les ressources informatiques dans des grands centres de données (datacenters), et d'y accéder par Internet via un abonnement. L'IA étant très gourmande en capacité de calcul, les entreprises optent pour le cloud pour entraîner et faire tourner leurs IA.

Données

Au cœur du développement d'une IA, il s'agit d'images, textes, vidéos, chiffres... qui nourrissent les algorithmes. Leur qualité et leur volume déterminent les capacités et la précision de l'intelligence artificielle.

Moteur de règles

Ce sont les intelligences artificielles les plus simples. La machine ne fait qu'appliquer une suite de conditions mathématiques prédéfinies, afin d'effectuer une tâche donnée par les développeurs. Ce type de système demande très peu de puissance de calcul, mais ne peut pas résoudre des problèmes complexes.

Apprentissage automatique (machine learning)

Par abus de langage, c'est le terme assimilé à l'IA, alors qu'il n'en est qu'une sous catégorie. Sa particularité est d'autodéterminer le chemin de décision à partir...