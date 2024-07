Paris 2024 : un parcours 100% cloud et 5G privée pour suivre la flamme olympique

Depuis son lancement le 8 mai dernier, la chaîne numérique éphémère de France Télévisions, france.tv Paris 2024, est particulièrement bien suivie. Fin mai, plus de 1,3 million de téléspectateurs uniques avait déjà transité par la plateforme pour suivre le parcours de la flamme olympique.

Afin de couvrir, au plus près, ce périple de 400 villes et de 1.625 kilomètres qui passera par Paris les 14 et 15 juillet, le groupe public, détenteur des droits exclusifs en clair des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris (26 juillet-11 août, 28 août-8 septembre) s'appuie sur un dispositif de captation et de retransmission innovant. Pour la première fois en France, une production audiovisuelle est entièrement fondée sur le cloud, grâce à la bulle de connectivité 5G privée Dome, mise au point par la startup rennaise Obvios.

Essaimage de l'Institut de recherche technologique b-com, Obvios fournit à France Télévisions une solution 100% logicielle offrant « une connectivité mobile fiable, compacte, à haut débit et ultra sécurisée pour ses 10 heures de direct quotidien », fait-elle valoir.

Plus besoin de cars régie ni d'hélicoptères

« Notre bulle nomade est robuste, elle maintient un signal parfait en mobilité et permet de s'affranchir des problèmes de couverture et de saturation des réseaux publics. C'est la force d'un réseau 5G privé » se félicite Nicolas Dallery, vice-président Marketing & Sales chez Obvios, jeune pousse dont l'ambition est de devenir l'un des grands acteurs français et européen sur le marché de la 5G privée (dite aussi souveraine).

Concrètement, Dome est installée dans le coffre d'une berline et fonctionne telle une bulle autour de la voiture dans un rayon de 80 mètres. Ne peuvent s'y connecter que les caméras 4K (y compris sur drones) et les utilisateurs dotés d'une carte SIM spécifique. Sur le plan énergétique, le dispositif est autonome. La voiture hybride où se trouve la solution technique est appuyée par un autre véhicule thermique où sont chargées des batteries.

Grâce à un partenariat avec TVU Networks pour la production des contenus, au relais Starlink (Internet par satellite fourni par SpaceX) et à l'intégration des unités mobiles réalisée par TDF, cette bulle 5G permet à France Télévisions de produire ses images autrement et directement dans le cloud depuis ses studios parisiens : de la gestion des flux en direct, au mixage audio, et à la diffusion en passant par la réalisation multi-caméras, la gestion des habillages graphiques ou les commentaires, le groupe audiovisuel pilote tout à distance.

« Dans les zones peu couvertes par la 5G publique ou avec beaucoup de monde, France Télévisions est assuré d'une qualité de retransmissions. Ce dispositif minimaliste révolutionne aussi la façon de travailler des équipes de production » ajoute Nicolas Dallery. « Plus besoin sur certains évènements d'ampleur de mettre en route des moyens lourds et coûteux comme des cars régie ou des hélicoptères, comme c'est par exemple le cas sur le Tour de France ».

Industrie, défense, santé, médias : « une norme d'avenir »

Depuis son installation en mars 2023, Obvios a commercialisé en priorité sa solution Dome chez des industriels de référence (Acome pour son site industriel de 40 hectares en Normandie, Eiffage, SNCF, Lacroix...) ainsi que dans le secteur de la défense (DGA) et de la santé. La trentaine de clients en France et en Allemagne s'acquitte d'abonnements à prix modulables et d'un coût d'accès à la technologie.

Pour cette société de 70 personnes dont le chiffre d'affaires a doublé entre 2023 et 2024, le marché des médias est encore restreint mais fait partie des nouveaux secteurs en ligne de mire. La collaboration avec France Télévisions apparaît donc comme une belle vitrine pour Obvios et elle devrait se poursuivre : sa bulle 5G sera utilisée à Tahiti pour effectuer des captations vidéo durant les épreuves olympiques de surf.

« France Télévisions, Obvios, TVU Networks et TDF établissent une nouvelle norme pour l'avenir », assure Romuald Rat, le directeur TechLab et IA de France Télévisions. « En optant pour une approche 100% cloud, nous économisons aussi plusieurs dizaines de tonnes d'émissions de CO2 par rapport aux méthodes traditionnelles grâce à la réalisation à distance » se réjouit-il.