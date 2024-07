Ingénierie visuelle : comment Spline détourne le bras robotique de l'industrie auto pour le cinéma

Dans l'industrie automobile, les robots à bras articulés construisent et soudent des éléments de voitures ou des portières. Sortis des usines, ils opèrent aussi en studios, et de plus en plus dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, notamment aux États-Unis. En France, Spline, une société d'ingénierie visuelle établie à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), fait partie des premières entreprises spécialisées qui, depuis 2018, détournent l'usage de ces bras articulés fiables, précis et robustes, au profit du monde de l'audiovisuel et des effets spéciaux.

Achetée en Allemagne, sa flotte de six robots propriétaires, mesurant de 1,30 mètre (passages de portes, tournages en appartement) à 3 mètres linéaires, opère sur 120 à 130 tournages par an : des clips musicaux et des publicités (packshot ou mise en lumière d'un produit) au long-métrage et à la série. Cette technologie de niche a fait ses preuves sur un film comme Boîte noire avec Pierre Niney, pour une scène d'accident, ou encore sur la promotion de la fiction Becoming Karl Lagerfeld, récemment arrivée sur Disney+.

Maîtrise à 100% des mouvements de caméra

Quatre de ces bras articulés sont installés à Aubervilliers, un modèle équipe Indie Location, une société de location de caméras et d'objectifs de cinéma numérique à Lyon, et un dernier, le plus grand nommé Tessa, renforce depuis avril l'offre de Provence Studios à Martigues. De six mètres d'amplitude, Tessa sera utilisé en synergie avec le plateau XR The Next Stage.

« Souvent, on rattrape en post-production les erreurs faites au tournage. Un motion control de ce type permet de rationaliser le flux de travail et de mieux intégrer les effets visuels en amont pour davantage de créativité. Nos bras, dont les articulations sont quasiment les mêmes que celles d'un bras humain, sont re-designés pour être dotés de platines caméra en leur bout. Ils réalisent des mouvements que l'humain ne peut pas effectuer, précis au presque millimètre et répétables à l'infini » explique Lucas Limonne, le directeur des productions de Spline.

Piloté par un logiciel 3D permettant la pré-visualisation virtuelle de la scène finale, ce robot connecté se synchronise aux écrans led en leur envoyant ses trajectoires. Du zoom sur la texture d'une matière à une scène au ralenti ou un cloning de personnage dans une fiction, le motion control démultiplie les possibilités de plans complexes ou innovants en comparaison avec une caméra classique.

« Pour le réalisateur, c'est 100% de maîtrise des mouvements de caméra et de ce qu'il voit le dans le cadre. Le robot est aussi capable de tourner en haute vitesse : le bras du modèle Tessa peut se déployer à trois mètres par seconde, voire plus selon le mouvement », détaille Lucas Limonne.

Le marché de la fiction et des tournages en studios dans l'objectif

Alors que les budgets des fictions ont augmenté sous l'impulsion des plateformes, le récent partenariat avec Provence Studios vise à apporter une solution technique complémentaire afin de mettre en œuvre d'autres manières de tourner : en accentuant par exemple les effets visuels ou en facilitant la post-production. Pour Provence Studios, c'est un argument de plus pour attirer des productions françaises et internationales très ambitieuses.

Sans dévoiler le prix de location d'un tel outil, Spline, qui conseille les producteurs et réalisateurs sur les meilleures solutions techniques pour la création de séquences à effets, indique « qu'il est aussi accessible à des producteurs disposant de budgets petits ou moyens ».