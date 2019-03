10000 Startups : et les gagnants sont ...

Pas d'essoufflement en vue pour l'innovation « made in France ». « Le deal flow cette année est incroyable », s'extasie Jean de La Rochebrochard, qui dirige le fonds d'amorçage Kima Ventures créé par Xavier Niel. Comme cet investisseur, de nombreux acteurs de l'écosystème partagent ce constat : la French Tech est elle-même en hyper-croissance. Pour preuve, le montant des levées de fonds a bondi de 40% en 2018, à 3.624 milliards d'euros.

Cette effervescence est visible à Paris bien sûr, car la capitale concentre plus de la moitié des 10.000 startups françaises. Mais l'innovation bouillonne aussi dans toutes les régions et dans tous les secteurs de l'économie. Engagée depuis sept ans dans tous les territoires au plus près du tissu économique français,

La Tribune s'engage, avec le prix « 10.000 startups pour changer le monde », à mettre en avant toute la diversité de l'innovation française. Depuis sept ans, La Tribune a repéré ou primé des startups parmi les plus prometteuses de la French Tech, de Doctolib aux enceintes de Devialet, en passant par l'ordinateur dématérialisé de Blade, la scale-up du marketing iAdvize ou encore le champion des lasers industriels Argolight, repéré ensuite par la Nasa.

Certains des 46 finalistes de l'édition 2019 connaîtront-ils le même fabuleux destin ? Après un lancement exceptionnel au CES de Las Vegas (La Tribune du 21 décembre 2018 et du 18 janvier 2019), La Tribune a réalisé son « tour de France des startups » à la recherche des entrepreneurs qui inventent l'économie de demain. Avec des étapes dans huit métropoles régionales : Marseille, Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes, Paris, Bordeaux et Toulouse. Dans chaque écosystème régional, un jury local, composé de partenaires issus de BNP Paribas, Business France, Enedis, Mazars et WeHealth by Servier, a écouté une vingtaine de pitchs pour récompenser un lauréat régional dans six grandes catégories : Environnement & Énergie, Industrie 4.0, Deep Tech & Data (pour l'innovation à forte valeur ajoutée technologique), Smart Tech (pour les innovations d'usage), Santé et Start, consacrée aux pépites en amorçage de moins d'un an d'existence dans tous les secteurs. Enfin, les 46 lauréats régionaux se sont affrontés en finale, le 11 mars, à Paris, dans les locaux du WAI (We Are Innovation) de BNP Paribas.

--

LES GRANDS GAGNANTS DE LA SAISON 7

PRIX Environnement & Energie

Johan NAZARLY, Co-fondateur de MyFood France

-

-

Convaincu que tout individu doit être en mesure de produire sa propre nourriture qu'il soit en milieu urbain ou rural, myfood fabrique et commercialise des serres connectées intelligentes, capables de produire des légumes et des poissons toute l'année, pour nourrir une famille de trois à quatre personnes.

__

PRIX Industrie 4.0

Pierre-Yves SEMPERE, Co-fondateur d'EMS PROTO

-

-

EMS Proto résout le problème des concepteurs de cartes électroniques qui ont besoin de réaliser leurs petites séries de façon simple et rapide. La fabrication en usine, sur une ligne 100 % automatisée, assure des cartes de qualité industrielle, avec des délais de deux à douze jours seulement.

__

PRIX Afrique

Aya LARAKI, Fondatrice de Cuimer

-

-

Cuimer est une startup qui transforme les déchets de poisson en cuir exotique grâce à son savoir-faire technologique, afin de produire des produits de haute maroquinerie en cuir de poisson. Ce cuir est très résistant, hypoallergénique et écologique.

__

PRIX Deep Tech & Data

Thomas SOLIGNAC Co-fondateur et CEO de Golem.ai

-

-

La startup développe et commercialise un logiciel d'intelligence artificielle doté d'une technologie propriétaire d'analyse du langage naturel. Contrairement aux solutions des Gafami, Golem.ai modélise le raisonnement humain sans avoir besoin d'engranger des données et revendique la transparence du processus de décision. Une douzaine de multinationales utilisent la solution dans les secteurs de la défense, de la banque et de l'assurance.

__

PRIX Smart Tech

Mohamed AIT EL HADJ, Fondateur de Road Light SAS

-

-

Road-Light développe, conçoit et commercialise des dispositifs lumineux de sécurité pour les cyclistes et les motards. Son innovation Clic-Light Moto est un véritable feu stop qui se porte dans le dos en enfilant un harnais. Il s'allume lors de la décélération, comme un feu de voiture, et indique également les changements de direction, comme un clignotant.

__

PRIX Santé

Séverine SIGRIST, PDG et Directrice Scientifique de Defymed

-

-

Defymed développe des dispositifs médicaux implantables. Son premier produit, un implant dédié au traitement du diabète, est un pancréas artificiel qui supprime le besoin de multiinjections d'insuline. Defymed peut appliquer sa technologie brevetée à toutes les pathologies chroniques invalidantes, en commençant par l'hémophilie.

__

PRIX Start

Vincent DESMAS, Fondateur d'Atchoum

-

-

« BlaBlaCar de la ruralité », Atchoum veut répondre aux besoins des personnes âgées ou peu mobiles dans les communes de moins de 1 500 habitants. Ce service de déplacement à la demande et de covoiturage met en relation des personnes devant se déplacer avec des conducteurs (avant tout des jeunes retraités), via un site, une application, mais aussi une hotline téléphonique.

__

PRIX Coup de cœur

Alexandre FERAY, Directeur et Fondateur d'Open Airlines

-

-

OpenAirlines développe SkyBreathe, une solution d'éco-pilotage des avions basée sur le cloud, l'intelligence artificielle et le big data, pour économiser le carburant et réduire l'empreinte carbone des compagnies aériennes sur ce qui représente, par an, la consommation en carburant de la population de Toulouse.