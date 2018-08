Achat immobilier : Ikimo9, premier comparateur de logements neufs

Après un master en gestion de patrimoine, Elisabeth Julien commence à travailler dans le secteur de l'immobilier neuf, mais au bout de vingt ans, elle rencontre toujours le même problème : le manque d'informations à donner à ses futurs acheteurs sur le bien en chantier.



En 2014, grâce à l'investissement de business angels dont Bouygues Immobilier à hauteur de 450.000 euros, elle se lance et fonde la start-up Ikimo9 : « Je l'ai créée pour ma mère qui cherchait un nouveau bien. C'est elle qui m'a conseillée d'écrire « disponibilité » plutôt que « réservation », qui est du jargon ».



« C'est quand même l'achat le plus important d'une vie, s'exclame aujourd'hui Elisabeth Julien, quand, sur les portails classiques, il faut laisser ses coordonnées et attendre de se faire rappeler. » Avec son équipe de 11 personnes, elle, au contraire, donne, sur son site Internet, un accès libre à tous les renseignements, « dont le plan, le Saint Graal ! ».

Sa plateforme permet en effet de comparer, sur un même onglet, plusieurs logements, avec divers indicateurs : date de livraison, exposition, localisation, parking, surface, prix exact... Sur la fiche de chaque bien, le visiteur peut également télécharger la brochure détaillée où est notamment écrite la superficie des pièces.

Un service avant-vente avant le rendez-vous avec le promoteur

Il est même possible de repérer les trajets du domicile au travail ou à un autre lieu de vie, et ce, à pied, en vélo ou en voiture, avant, bientôt, de le visualiser en transports en commun. Autres facilités disponibles sur le site : un simulateur de financement, d'investissement locatif, ainsi qu'une carte précise de la zone de recherches.

« Si vous voulez prendre rendez-vous avec le promoteur, il vous suffit de renseigner la date et l'horaire de votre choix, explique Elisabeth Julien. Dans le quart d'heure, quelqu'un de mon équipe vous rappelle pour vous demander si vous avez d'autres critères : animaux, balcon/terrasse, enfants, étage privilégié... Dans la foulée, un mail automatique est envoyé au professionnel avec ces informations plus précises. »

Pendant cette étape de ce service avant-vente, les deux commerciaux d'Ikimo9 interrogent aussi le prospect sur l'état d'avancement de son projet, entre rendez-vous avec son banquier et obtention du crédit. Pendant ce temps, le reste de l'équipe saisit les annonces, anime les communautés sur les réseaux sociaux et prospecte les promoteurs immobiliers.

A ce jour, la jeune pousse recense une centaine de professionnels qui lui font confiance, avec près de 20.000 logements neufs disponibles. « C'est la plus grande offre de marché détaillé », assure Elisabeth Julien. En partenariat avec 500 enseignes commerciales, elle offre même des bons cadeaux de l'ordre de 0,3 % du montant à tout acquéreur passé sur son portail.