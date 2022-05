Bouygues Telecom titille les 2,5 millions de clients à la fibre

Depuis la crise sanitaire et les confinements, l'appétence des Français pour la fibre ne se dément pas. Bouygues Telecom, qui publie ce jeudi ses résultats au titre du premier trimestre, en profite. Sur la période, il a engrangé quelque 172.000 nouveaux clients à la fibre. Une performance solide qui lui permet de titiller, désormais, les 2,5 millions de fidèles à cette technologie.

Aujourd'hui, ses clients fibre sont majoritaires. « 55% des clients Internet fixe possèdent désormais une offre de fibre, contre 42% un an auparavant », se félicite l'opérateur dans son communiqué. Sur le mobile, Bouygues Telecom a également gagné 97.000 abonnés. Son parc atteint, ici, les 14,9 millions de clients.

Des investissements en hausse

Ces bons résultats commerciaux permettent à l'opérateur de doper son chiffre d'affaires. Celui-ci ressort à 1,8 milliard d'euros, en hausse de 3% par rapport au premier trimestre 2021. Son résultat opérationnel, lui, s'élève à 92 millions d'euros. C'est-à-dire 30 millions d'euros de moins qu'il y a un an. Bouygues Telecom justifie cette différence par « des plus-values de cessions de data centers ».

A noter, enfin, que Bouygues Telecom a vu ses investissements progresser de manière significative. Sur le trimestre, ceux-ci ressortent à 508 millions d'euros, en hausse de près de 130 millions d'euros sur un an. « Afin de sécuriser le déploiement et le renforcement de la qualité de ses réseaux 4G, 5G et fibre, Bouygues Telecom a anticipé au premier trimestre une partie de son programme d'investissements annuels, sans conséquence sur l'objectif d'investissements bruts annuel », précise l'opérateur.