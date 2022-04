Bouygues Telecom commercialise une nouvelle box et augmente ses prix

Bouygues Telecom lève le voile, ce lundi, sur une nouvelle box. Comme son nom l'indique, cette « Bbox Fibre Wi-Fi 6E » est dotée d'un nouveau Wi-Fi. Beaucoup plus performant, celui-ci est présenté comme le nec plus ultra pour connecter différents appareils à la maison. « L'ensemble des personnes du foyer peut alors se connecter à tout moment, en toute sérénité, pour des usages professionnels ou personnels comme la visioconférence, le streaming, le live vidéo, le cloud gaming », vante Bouygues Telecom.

Cette box offre, également, de plus gros débits. Ceux-ci vont « jusqu'à 2 Gb/s en descendant, et 900 Mb/s en montant ». L'objectif est de proposer, ici, « une connectivité renforcée », adaptée à des « usages numériques intensifs » et plus « exigeants ». En parallèle, un nouveau décodeur TV est disponible. Celui-ci se veut également plus moderne, « avec une qualité d'image 4K HDR, et audio compatible Dolby Digital TM ».

Explosion des usages numériques

Bouygues Telecom suit, ici, la même logique qu'Orange. L'opérateur historique commercialise depuis peu une nouvelle box, également dotée d'un nouveau Wi-Fi. L'opérateur historique et celui de Martin Bouygues veulent ainsi répondre à l'explosion des usages numériques. Ceux-ci se sont grandement développés pendant la crise sanitaire. C'est ce qui a poussé de nombreux Français à troquer leur vieille ADSL contre la fibre, beaucoup plus rapide.

Si Bouygues Telecom enrichit ses offres, ses prix ont aussi été révisés à la hausse. Dans le détail, son offre Ultym, qui comprend sa nouvelle box, passe de 28,99 à 29,99 euros par mois pour la première année. A partir de la deuxième année, son prix atteint 49,99 euros, soit 3 euros de plus qu'avant. Ses offres Must et Fit, elles, restent respectivement à 22,99 et 15,99 euros par mois la première année. Mais leurs prix progressent de 1 euro à compter de la deuxième année, à respectivement 40,99 et 30,99 euros.

D'importants investissements dans les réseaux

Cela fait plusieurs mois que les prix grimpent chez les opérateurs télécoms. La Fédération française des télécoms (FFT), le lobby du secteur, estime que ces augmentations sont justifiées. D'une part parce que la France dispose, il est vrai, des prix les plus bas d'Europe. D'autre part parce que les opérateurs n'ont jamais autant investi dans les réseaux, et en particulier dans la fibre, la 4G, et la nouvelle 5G. Rappelons qu'en 2020, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont dépensé quelque 11,5 milliards d'euros pour étendre leurs infrastructures dans l'Hexagone. Un record. Sachant qu'en 2015, ces investissements étaient inférieurs à 8 milliards d'euros.