Comment la crise sanitaire et la fibre ont dopé les usages numériques

Si le numérique était déjà essentiel avant l'épidémie de Covid-19, il est désormais devenu incontournable. C'est ce que révèle, sans surprise, une étude conjointe de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, et de l'Arcep, celui des télécoms, publiée le 16 mars dernier. Ce « référentiel des usages numériques » est riche en enseignements. En premier lieu, en 2020, plus de neuf Français sur dix sont internautes. Surtout, 83% de la population se connecte quotidiennement, contre 74% en 2016.

Les réseaux sociaux tels Facebook, Twitter ou Instagram constituent des canaux privilégiés. Toujours en 2020, 67% de la population les avaient déjà utilisés. C'est-à-dire pas moins de 7 points de plus qu'en 2019. Cette progression de l'usage des réseaux sociaux est « particulièrement élevée » chez les plus de 40 ans, relève l'étude.

Même tendance du côté des messageries instantanées, comme WhatsApp ou Messenger. Leur usage a progressé de près de 20 points entre 2018 et 2020, à 70% de la population. Près de la moitié des usagers sont des retraités, qui se sont fortement convertis à ces outils pour communiquer ces deux dernières années.

Explosion des achats en ligne

Il y a, ici, un indéniable effet Covid-19. Toutes les catégories de population se sont réfugiées dans le numérique pour garder le contact avec leurs proches - y compris les plus âgées, qui n'étaient pas forcément rompues à ces usages. Mais aussi pour se divertir. En témoigne la domination de Netflix, qui, parmi tous les fournisseurs de contenus, pèse plus de 20% du trafic Internet vers les clients d'Orange, de SFR, de Bouygues Telecom ou de Free en 2021. Loin devant Google, qui se situe à moins de 14%. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement, inquiet que les réseaux saturent, a poussé Netflix à réduire le débit de ses vidéos dans l'Hexagone en mars 2020.

La limitation des déplacements et les confinements ont également permis au commerce en ligne de prospérer. Ou plutôt d'exploser. En 2020, 76% des Français avaient réalisé au moins un achat sur Internet lors des douze derniers mois, soit 14 points de plus en un an !

Le monde professionnel a lui aussi été chamboulé. Ainsi, en 2021, 66% des entreprises possédaient leur propre site Internet pour présenter leur activité, contre seulement 37% en 2020. De même, « le nombre de TPE et de PME qui ont recours à du référencement payant a presque doublé entre 2020 et 2021 », relève l'étude.

Dans les entreprises, le télétravail a largement fait son nid - au point qu'en 2020, c'est l'ordinateur qui a, de peu, détrôné le smartphone comme l'équipement privilégié pour se connecter à Internet ! « L'utilisation quotidienne de l'ordinateur a progressé de 19 points en un an », souligne l'étude de l'Arcom et de l'Arcep.

Les Français se convertissent à la fibre

Cette forte croissance des usages a largement été soutenue par le fort déploiement de la fibre. Cette technologie permet de bénéficier chez soi d'une connexion Internet à très haut débit, particulièrement adaptée à des pratiques numériques de plus en plus gourmandes en bande passante.

Au deuxième trimestre 2021, la France comptait 16,7 millions d'abonnements à très haut débit, essentiellement via la fibre, contre 14,4 millions d'abonnements ADSL à haut débit. Le plan France Très haut débit, qui a vu le jour des années avant le Covid-19, permet aujourd'hui à l'Hexagone de bénéficier d'un des réseaux Internet fixe les plus performants d'Europe.

Les Français en sont, depuis le début de la crise sanitaire, particulièrement friands. En témoigne l'essor des abonnements à la fibre. Au deuxième trimestre 2021, quelques 12,4 millions de foyers en bénéficiaient, contre moins de 4 millions trois ans auparavant.