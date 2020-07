Couverture des zones blanches : les opérateurs ont du pain sur la planche

Le compte n'y est pas. D'après l'Arcep, le régulateur des télécoms, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free n'ont mis en service, au 30 juin, que 338 pylônes de téléphonie mobile dans les zones blanches. Or à cette date, ils auraient dû en déployer 485. Depuis la signature, en janvier 2018, d'un accord entre l'Etat et les opérateurs, ces derniers se sont engagés à élever des centaines de nouveaux pylônes de téléphonie dans les territoires où le mobile ne passe toujours pas. A...