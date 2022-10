Déploiement de la 5G : la France, locomotive d’une Europe en retard

Aux yeux de nombreux Etats, la 5G est perçue comme une technologie stratégique. Elle est notamment considérée comme une fondation essentielle pour permettre aux entreprises de tous les secteurs économiques de numériser largement leurs activités, et de faire un bond en matière de compétitivité. C'est ce qui explique la bataille que mènent aujourd'hui les Etats-Unis et la Chine pour déployer la 5G le plus vite possible. Et la France ? D'après une étude d'Ericsson publiée ce mardi, l'Hexagone est leader du déploiement de la 5G en Europe. Un peu plus de 40% de la population française est couverte en 5G avec des fréquences 3,5 GHz. Celles-ci constituent la « bande cœur » dédiée à cette technologie. Elle permet de profiter au mieux de ses performances.

Mais pas de quoi sabrer le champagne. Si la France mène la danse sur le Vieux Continent, l'Hexagone et l'Europe restent très en retard par rapport à d'autres pays. Pour ne citer qu'eux, la Corée du Sud, les Etats-Unis et la Chine affichent des taux de couverture de la population respectifs de 93%, 87% et 60%. Ils ont, sur ce front, un gros coup d'avance par rapport à l'Europe. « On ne peut pas se réjouir de cette situation », a déclaré Franck Bouétard, le PDG d'Ericsson France, ce mardi en conférence de presse.

« Nous avons un problème structurel en Europe »

Pourquoi diable les opérateurs français et européens n'investissent-ils pas autant que leurs concurrents chinois ou américains dans la 5G ? D'abord parce que leurs revenus sont bien moins importants, conséquence d'une concurrence féroce entre un grand nombre d'opérateurs. « Le marché des télécoms européennes est très concurrentiel », constate Franck Bouétard. Le dirigeant rappelle que Bruxelles a choisi de déréguler le marché « au bénéfice du consommateur », en misant sur une forte compétition pour tirer les prix aussi bas que possible. Cette situation pèse sur les finances des opérateurs, et donc aussi sur le déploiement de la 5G. Rappelons, au passage, que les opérateurs sont face à un mur d'investissements. Outre la 5G, ils dépensent aussi, chaque année, des milliards d'euros dans la 4G et les réseaux de fibre.

Alors que les considérations environnementales et la recherche de sobriété énergétique sont devenus une priorité pour le secteur des télécoms, Franck Bouétard veut tordre le cou aux « fake news avançant que la 5G est un problème pour l'empreinte carbone ». A l'en croire, la 5G n'est pas « un problème », mais plutôt « la solution » à la transition environnementale. Avec cette technologie, il argue que le secteur des technologies de l'information et de la communication peut diminuer son empreinte carbone « d'au moins 15% d'ici 2030 ». L'idée est que la 5G constitue une technologie capable de piloter de nombreux services (la gestion de l'eau, de l'électricité, le chauffage des bâtiments, etc...), et ainsi baisser la consommation d'énergie.

