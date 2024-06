Déploiement de la fibre : le régulateur blâme les retards d’Orange et de SFR

L'Arcep a sorti son carton rouge. Le gendarme des télécoms s'alarme qu'Orange et XpFibre (qui détient le réseau de SFR) n'ont pas respecté certaines obligations liées à leur couverture en fibre des villes moyennes et des périphéries des grandes agglomérations, qui représentent plus de 17 millions de locaux et habitations. Dans le cadre du déploiement de cette technologie, Orange et XpFibre amènent d'abord la fibre jusqu'à un « point de mutualisation » (PM), souvent une armoire installée dans la rue, d'où s'effectue le raccordement des abonnés. Ils disposent ensuite d'un délai d'au maximum cinq ans pour rendre raccordables tous les locaux situés derrière. Il s'agit ici d'une « obligation de complétude », destinée à ce qu'aucun local ne soit oublié.

Problème : à en croire l'Arcep, ni Orange ni XpFibre ne la respecte. D'après le régulateur, c'est pas moins de 560.000 locaux à rendre raccordables qui manquent à l'appel chez Orange. Chez XpFibre, il en manque aussi 54.000. Voilà pourquoi l'Arcep a prononcé, le 28 mai dernier, des mises en demeure à l'encontre des deux géants français des télécoms de rentrer dans les clous d'ici au 31 décembre 2025. Dans le cas contraire, ils s'exposent à des amendes pouvant s'élever jusqu'à 3% de leurs chiffres d'affaires respectifs.

De nombreux refus de raccordement

Interrogé par La Tribune, Orange souligne que l'opérateur est confronté à des difficultés dans le déploiement de la fibre. Dans certains cas, il n'arrive pas à décrocher l'autorisation des syndicats de copropriétaires pour raccorder les immeubles. Dans d'autres cas, il peine à avoir l'aval de collectivités pour ériger un pylône pour apporter la fibre. D'après Orange, il n'aurait plus que, « hors cas de refus », 328.000 locaux à rendre raccordables. L'opérateur précise aussi que ce décompte comprend des projets immobiliers dont les logements ne sont pas encore sortis de terre, ce qui empêche, de fait, tout raccordement.

D'après une source proche d'Orange, l'opérateur a aussi fait le choix, dans le cadre du déploiement de la fibre, de donner la priorité aux zones les plus densément peuplées, plutôt que de mobiliser d'importantes ressources pour raccorder quelques habitats isolés et difficiles d'accès. Orange souligne, également, que tous les particuliers qui ne peuvent encore bénéficier de la fibre pourront, à la fin du mois, souscrire à une nouvelle offre dite de « raccordement sur demande ». Cela leur garantira un raccordement à la fibre dans un délai de six mois. Également interrogé, XpFibre assure que les 53.000 locaux qu'il lui reste à rendre raccordables le seront « dans les prochains mois ».

Des inquiétudes sur la fermeture du réseau cuivre

Aux yeux de l'Arcep, le respect de ces « obligations de complétude » est crucial pour permettre à Orange de fermer, comme il a commencé à le faire, son vieux réseau cuivre, encore utilisé pour le téléphone et l'ADSL.

L'opérateur historique compte éteindre ce réseau d'ici à 2030. Mais aux yeux du régulateur, il est hors de question d'envisager sa fermeture dans les territoires où tous les habitants ne sont pas éligibles à la fibre.