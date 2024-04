Fibre optique : les fabricants français pestent contre la concurrence étrangère

C'est un communiqué laconique dont s'est fendu, le 29 mars dernier, le Syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques et de communication. Dans une très brève missive, l'organisme professionnel a fait état d'une énième et très forte dégringolade des ventes de câbles à fibres optiques. Son indicateur mesurant l'activité trimestrielle des fabricants français a marqué un « fléchissement » de pas moins de 32% au quatrième trimestre 2023 par rapport à la même période l'an passé. Cela signifie, en clair, que les ventes de câbles à fibres optiques reculent très fortement. Interrogé par La Tribune, le Sycabel se veut plus précis. La filière française a vendu environ 10 millions de kilomètres de fibre optique en 2023, contre 13,6 millions l'année précédente.

Cette baisse des ventes de câbles n'est pas une surprise. De fait, le grand chantier visant à déployer la fibre optique dans tout le pays touche à sa fin. Aujourd'hui, plus de huit Français sur dix peuvent accéder à cette technologie, qui permet de bénéficier d'une connexion Internet fixe ultra-rapide. Mais l'ampleur de ce recul des ventes est, en revanche, inattendue. Le Sycabel déplore une hausse des importations de câbles à fibres optiques étrangers, laquelle pénalise la filière.

Les fabricants asiatiques ouvrent des usines en Europe

Longtemps, le syndicat a fustigé les importations massives de câbles venant d'Asie, bien moins chers que leurs équivalents « made in France ». Patron d'Acome, un important fabricant de câbles à fibres optiques français, Jacques de Heere déplorait en 2021, dans nos colonnes, que les opérateurs de l'Hexagone se tournent vers des produits chinois, bien moins chers, pour déployer leurs réseaux. « On s'est fait décoter de 20% à 30% », fustigeait-il alors. Le dirigeant pestait, en particulier, contre les fabricants chinois et la qualité de leurs produits aux normes moins contraignantes. La filière française s'est depuis mobilisée. Elle a porté l'affaire à Bruxelles, et a obtenu gain de cause. L'an dernier, la Commission européenne a notamment doublé les droits anti-dumping sur les câbles à fibres optiques provenant de Chine.

Ces mesures ont, d'après le Sycabel, permis de freiner les importations de l'empire du Milieu. Comment expliquer, alors, les difficultés actuelles de la filière française ? Selon le syndicat, les fabricants chinois, mais aussi indiens et coréens, ont trouvé la parade. Tous ont ouvert des usines de fabrication de câbles directement sur le Vieux Continent ! Des unités de production ont vu le jour dans l'Union européenne, et plus précisément en Pologne, en Italie ou en Espagne. Ce sont ces dernières qui concurrencent désormais frontalement, aux dires du Sycabel, les usines françaises des groupes Acome ou Prysmian.

Prysmian ferme son usine à Calais

« Cela fait peser un risque pour l'avenir de la filière française, alerte le syndicat. Il y a un impact fort sur les ventes, mais aussi, et c'est plus embêtant, pour l'industrie. » L'an dernier, Prysmian a décidé de fermer une usine de câbles à fibres optiques à Calais. La filière française redoute que cet épisode soit le premier d'une longue série si les importations se poursuivent.

Le Sycabel compte alerter le gouvernement sur cette situation. Il y voit notamment un enjeu de souveraineté. D'après lui, les opérateurs ont toujours besoin de câbles à fibres optiques pour terminer leurs déploiements ou entretenir leurs infrastructures. Il souligne, en outre, que l'arrivée de certaines technologies, comme l'intelligence artificielle, vont sans doute nécessiter de densifier les réseaux. « Les besoins vont probablement repartir », juge le Sycabel, qui appelle l'exécutif à protéger cette industrie.