Fibre optique : la méfiance des collectivités après l’accord entre Orange et l’Etat

« Tout ça pour ça ? ». Dans une missive commune, différentes associations d'élus s'interrogent ouvertement sur les bénéfices de l'accord signé la semaine dernière entre Orange et l'Etat. L'Avicca, qui représente les collectivités engagées dans le numérique, Département de France, Intercommunalités de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et Interconnectés, l'Association nationale pour des usages numériques au service des territoires, se demandent si ce deal, qui doit permettre d'achever la couverture en fibre optique du pays d'ici à 2025, va bien porter ses fruits.

La première critique concerne les engagements d'Orange dans les villes moyennes, qui rassemblent environ 13 millions de locaux. Les associations rappellent que l'opérateur historique avait, lors d'un précédent accord, convenu d'atteindre un niveau de couverture de 100% en 2022, mais qu'il n'a pas tenu sa promesse.

Or aujourd'hui, les engagements d'Orange sont moins ambitieux, soulignent les associations. « Selon l'Arcep, le régulateur des télécoms, cet engagement aboutirait à un taux de couverture de 97% en 2025, au lieu de 100% », précisent-elles. En outre, ce taux pourrait encore baisser si de nouveaux locaux sortent de terre dans ces territoires. Et pour cause : Orange s'est engagé sur « un objectif de volume de nouvelles prises [1,12 million de locaux, Ndlr], en lieu et place d'un objectif d'un taux de raccordables », relèvent les associations.

Des engagements non-sanctionnables

Celles-ci critiquent également les engagements d'Orange visant à relancer le déploiement de la fibre dans 55 intercommunalités. « Ce rattrapage n'en est pas vraiment un, râlent-elles. C'est, au mieux, une remise en route de la machine de déploiement de la fibre qui s'est arrêtée depuis plusieurs mois. Orange s'est même plutôt engagé à ralentir : 140.000 nouvelles prises pour les 18 mois du nouvel engagement, contre 210.000 les 18 mois qui l'ont précédé ! ».

Dans le cadre de ce nouvel accord, Orange a aussi pris des engagements visant à mieux couvrir en fibre les grands centres urbains. Mais ici aussi, les collectivités se montrent perplexes. Elles soulignent que ces engagements « ne sont en fait pas opposables, donc non-sanctionnables ». Il faudra, en clair, faire confiance à l'opérateur historique.

Les collectivités veilleront au grain

Cela dit, les associations d'élus veulent croire que cet accord améliorera la situation. « Elles entendent la volonté affirmée de la nouvelle secrétaire d'État, Marina Ferrari, de tirer le meilleur parti de cet accord, écrivent-elles. Et elles saluent son engagement clair que '100% des Français qui demanderont la fibre puissent y avoir accès'. »

Les collectivités affirment qu'elles veilleront au grain. « Aussi Marina Ferrari peut-elle être assurée du plein soutien de nos associations pour l'aider à sauver ce qui peut l'être dans la mise en œuvre de cet accord, et à pointer tout éventuel écart de trajectoire d'Orange », insistent-elles. Orange est prévenu.