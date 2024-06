La 5G devrait être la technologie mobile dominante dans le monde en 2028

Alors que la 5G a été lancée commercialement en France en 2020, cette technologie de communication mobile a connu des débuts poussifs dans l'Hexagone comme dans d'autres pays européens.

À en croire une enquête publiée ce mercredi par l'équipementier télécoms suédois Ericsson, son adoption devrait néanmoins s'accélérer partout dans le monde ces prochaines années. D'après cette étude, la 5G compte actuellement 1,7 milliard d'abonnés dans le monde, et ce chiffre devrait grimper à 5,6 milliards en 2029. Surtout, à partir de 2028, cette technologie dominerait toutes les autres, et représenterait 60% des connexions mobiles.

(Crédits: Ericsson Mobility Report)

Le rythme d'adoption de la 5G diffère toutefois grandement, d'après Ericsson, selon les régions. En Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), elle est très développée. En 2023, elle représentait près de 60% des abonnements, contre 26% pour l'Europe de l'Ouest. Le Vieux Continent est toujours à la traîne, même si l'étude d'Ericsson constate un certain rattrapage. « Bien que la pénétration de la 5G y soit inférieure à celle d'autres marchés développés, la croissance des abonnements 5G a été forte en 2023, passant de 72 millions en 2022 à 143 millions à la fin de 2023 », précise Ericsson. Son étude souligne qu'il existe, ici aussi, d'importantes disparités entre les pays.

« Des marchés comme le Royaume-Uni et la Finlande, qui ont lancé la 5G très tôt, ont déjà atteint un taux de pénétration élevé par rapport aux autres marchés, précisent les auteurs. La 4G devrait diminuer au profit d'une augmentation substantielle des abonnements à la 5G à l'avenir. Les abonnements à la 5G devraient atteindre environ 480 millions à la fin de 2029, soit un taux de pénétration de 86% à cette date. »

(Crédits: Ericsson Mobility Report)

En Amérique du Nord et plus particulièrement aux Etats-Unis, le déploiement de la 5G a été particulièrement rapide. Washington a, il est vrai, fait de cette technologie une priorité pour soutenir sa compétitivité, en particulier vis-à-vis de la Chine, comme l'illustre le bras de fer initié contre l'équipementier télécoms Huawei. Jamais, d'après l'étude d'Ericsson, une technologie de réseau mobile n'a fait son nid aussi rapidement dans le pays. « Le déploiement rapide du réseau a permis aux abonnements à la 5G de croître plus rapidement que toutes les générations précédentes », constate Ericsson.

La 5G, une solution quand la fibre n'est pas là

Si, aux Etats-Unis, la 5G est très majoritairement utilisée pour connecter les derniers smartphones, elle constitue aussi une solution d'accès sans fil pour l'Internet fixe. Cet usage, baptisé Fixed Wireless Access (FWA), est « rapidement devenu le deuxième cas d'utilisation de la 5G » au pays de l'Oncle Sam. Quelque « 9 millions de sites professionnels et résidentiels » en bénéficient, d'après l'étude d'Ericsson. Il s'agit, en particulier, d'une solution particulièrement plébiscitée pour bénéficier du haut débit dans les territoires où la fibre n'est pas disponible.

À l'instar d'autres observateurs, l'étude d'Ericsson souligne l'importance, pour les Etats-Unis, de bénéficier d'une « puissante infrastructure 5G ». Celle-ci « lui servira de base pour créer la prochaine génération d'innovations, et ce de la même manière que son développement précoce de l'infrastructure 4G lui a permis de dominer l'économie numérique ». Avec l'essor de géants du Net, à l'instar des fameux Gafam, dont l'Europe est par exemple dépourvue.

Hausse du trafic Internet

L'adoption de la 5G devrait, d'après Ericsson, alimenter l'essor du trafic Internet sur les réseaux mobiles. Entre 2023 et 2029, celui-ci devrait être multiplié par 3,5 !

(Crédits: Ericsson Mobility Report)

La part de la 5G, qui était de 25% fin 2023, devrait logiquement atteindre 75% au terme de cette période. Cette explosion attendue du trafic Internet repose, d'après Ericsson, sur l'adoption de nouveaux usages particulièrement gourmands en données, comme la réalité virtuelle ou augmentée. L'arrivée de l'Intelligence artificielle dans les smartphones devrait, aussi, pousser à la consommation.