La 5G fait peu à peu son nid dans l’Hexagone

Le grand public commence à adopter la 5G. D'après la dernière enquête de l'Arcep sur l'économie des télécoms en France, le nombre d'usagers de cette technologie a grimpé en flèche en 2023.

Ils sont désormais 14 millions à l'utiliser, contre 8,5 millions un an auparavant. Ce qui représente une augmentation de pas moins de 64%. Au total, les cartes SIM 5G représentent, désormais, « 17% des 83,4 millions de cartes mobiles en service à la fin de l'année 2023 », précise le régulateur des télécoms.

[Crédits: Arcep]

L'Arcep souligne aussi que cette croissance des utilisateurs de mobiles 5G « va de pair avec la progression de l'usage des données ». Celle-ci est, une nouvelle fois, impressionnante. « Les clients des opérateurs consomment en moyenne 14,3 gigaoctets de données par mois en 2023 », affirme l'Arcep. Cela représente une hausse de 18% en un an. Rappelons que si la 5G est bien plus rapide que la 4G, c'est en premier lieu pour éviter un engorgement des réseaux 4G, notamment dans les grandes villes, que les Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free déploient cette technologie. Elle est ainsi perçue comme un moyen s'adapter à un trafic Internet qui continue de croître à une vitesse affolante.

Orange rend sa 5G gratuite pendant les JO

Les opérateurs comptent d'ailleurs sur la 5G pour assurer les communications pendant les Jeux olympiques, où plus de 15 millions de visiteurs sont attendus. À cette occasion, Orange a annoncé, ce lundi, l'ouverture de son réseau 5G à ses clients jusqu'au 8 septembre prochain, et ce, « sans surcoût supplémentaire ».

« L'objectif de cette démarche est de permettre à nos clients de profiter d'une connectivité plus fluide » pendant l'événement, affirme l'opérateur historique. Celui-ci rappelle que la 5G permet bien « de désengorger le réseau 4G dans les lieux les plus fréquentés ». Ce qui sera le cas à maints endroits de la capitale pendant toute la durée des JO. L'idée est, aussi, de familiariser ses clients avec cette technologie, en espérant que certains finissent par l'adopter définitivement.