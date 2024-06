Mobile : dans le sillage de Free, SFR offre la 5G à tous ses abonnés

SFR ne pouvait pas rester les bras croisés. Alors que le numéro deux français des télécoms est confronté à une tempête commerciale, son état-major a décidé de réviser en profondeur son catalogue sur le marché du mobile. Ce jeudi, l'opérateur, propriété du milliardaire Patrick Drahi, a annoncé qu'il allait, à compter de la « mi-juin », offrir la 5G à tous ses abonnés 4G. « Cette migration vers une technologie plus performante sera opérée gratuitement et automatiquement pour les abonnés SFR Mobile avec forfait data qui ne disposent pas encore de la 5G », affirme l'opérateur dans un communiqué. Avec cette manœuvre, SFR s'aligne sur son rival Free qui, il y a quatre ans, a offert la 5G sans surcoût dans son forfait de base à 19,99 euros, juste après avoir allumé son nouveau réseau.

L'opérateur au carré rouge se montre plus généreux qu'Orange. Ce dernier a récemment décidé d'offrir la 5G à tous ses abonnés mobiles, mais jusqu'au 9 septembre, avec l'idée d'offrir une connectivité « plus fluide » à ses fidèles pendant les Jeux olympiques. L'initiative doit permettre, aux dires de l'opérateur historique, d'éviter une congestion des réseaux pendant l'événement, le mois prochain, alors que 15 millions de visiteurs - et autant d'utilisateurs de smartphones - sont attendus à Paris. Interrogé par La Tribune, Bouygues Telecom affirme, pour sa part, que « 90% de (ses) clients sont en 5G ». « Tous les forfaits commercialisés ont la 5G depuis octobre 2023 », ajoute l'opérateur.

Baisse des prix

En parallèle, SFR a levé le voile sur une nouvelle gamme de forfaits mobiles « plus simple, plus généreuse », avec « des prix uniques », jugés « ultra-compétitifs ». Trois forfaits sans engagement sont désormais disponibles. Il y a notamment une offre à 15,99 euros par mois, comprenant la 5G et 20 gigaoctets de données, et une autre, à 19,99 euros par mois, dotée de 200 gigaoctets de data.

Ce dernier forfait était auparavant commercialisé à pas moins de 35 euros, soulignent les analystes d'Oddo BHF. Ils remarquent que « ce nouveau prix flirte avec les marques d'entrée de gamme ». « A titre de comparaison Orange est à 31-35 euros sur un produit comparable », renchérissent-ils. SFR poursuit donc sa stratégie de baisse des prix. Les analystes d'Oddo rappellent que, ces dernières semaines, l'opérateur a choisi de baisser d'environ 5 euros le tarif de toutes ses marques bas de marché.

Endiguer les fuites d'abonnés

SFR espère que ces manoeuvres lui permettront d'endiguer ses fuites d'abonnés. Celles-ci sont devenues massives au premier trimestre, marqué par une perte de près d'un demi-million de fidèles dans le mobile. Ces problèmes commerciaux interviennent alors que sa maison-mère, le groupe Altice France de Patrick Drahi, est entré en guerre avec ses créanciers pour tenter de réduire sa dette colossale, qui s'élève aujourd'hui à 24,6 milliards d'euros.