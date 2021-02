5G : le Conseil constitutionnel approuve la loi « anti-Huawei »

Pour SFR et Bouygues Telecom, c'est la douche froide. Les deux opérateurs fulminent depuis l'arrivée la loi du 1er août 2019 sur la sécurisation des réseaux 5G. Aussi appelé loi « anti-Huawei », ce texte vise à chasser progressivement l'équipementier chinois, sans le nommer, des réseaux mobiles. A la différence d'Orange et de Free, qui ne recourent pas aux services de Huawei dans l'Hexagone, l'opérateur de Patrick Drahi et celui de Martin Bouygues l'utilisent sur la moitié de leurs réseaux. Avec cette nouvelle loi, ces derniers sont contraints de démonter des milliers d'antennes chinoises - 8.000 pour SFR et 5.000 pour Bouygues Telecom - afin de les remplacer par d'autres équipements, à savoir ceux des européens Nokia ou Ericsson. Le tout à leurs frais, pour une facture qu'ils estiment, selon L'Express, à 2 milliards d'euros....