Le coup d'envoi de la 5G, avec (ou sans) Huawei

Le voile se lève sur une nouvelle technologie de communication mobile. Dans l'Hexagone, la 5G devrait être opérationnelle à partir du printemps 2020. Son arrivée a pris du retard, car le gouvernement a mis plus de temps que prévu à boucler le processus d'attribution des fréquences dédiées à cette technologie. Quoi qu'il en soit, la 5G survient avec son lot de promesses et de questions. Bien malin qui, aujourd'hui, peut précisément prédire quelles innovations de rupture elle apportera. Il y a souvent un monde entre ce que les chercheurs et analystes envisagent dans les labos, et la manière dont les acteurs économiques se saisissent d'une nouvelle technologie de communication. L'exemple le plus saisissant fut celui de la 3G. Initialement calibrée pour la visiophonie, celle-ci a permis, dans un registre très différent, le développement ultra rapide de l'Internet mobile.

La 4G, qui a offert des débits bien plus élevés, a pour sa part permis, au début des années 2010, aux smartphones de devenir une interface de référence, une sorte de « télécommande de nos vies ». Son arrivée a dopé l'apparition d'une myriade d'applications dans des domaines divers, allant de la vidéo en streaming, à...