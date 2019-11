Face à la méfiance de l’UE, Huawei poursuit son lobbying

Huawei aime se présenter comme un leader des équipements 5G, la prochaine génération de communication mobile. Mais il est aussi, sans nul doute, un champion en matière de lobbying en Europe. Ce lundi, le géant chinois des équipements télécoms et des smartphones a rassemblé des industriels, des politiques et la presse lors de son « Innovation Day », son rendez-vous annuel dédié à la promotion de ses activités. Pour ce faire, Huawei a choisi le décor très chic et prestigieux de l'hôtel particulier Salomon de Rothschild, dans le 8ème arrondissement de Paris. Le thème de l'événement ? « Innover pour une Europe numérique. »

La thématique n'a, bien sûr, pas été choisie au hasard. Sur le Vieux Continent, Huawei continue de susciter la suspicion de nombreux gouvernements et des services de renseignements. Ceux-ci redoutent que ses infrastructures télécoms - en particulier dans le mobile et la 5G - servent de cheval de Troie à la Chine pour espionner ou possiblement interrompre les communications. Le mois dernier, l'UE s'est fendue d'un rapport très méfiant à l'égard du groupe chinois. Sans le citer nommément, Bruxelles a argué que « les menaces provenant des États ou des opérateurs qu'ils soutiennent sont considérées comme de la plus haute importance » car ils « peuvent avoir la motivation, l'intention et plus important encore, la capacité de mener des attaques répétées et sophistiquées sur la sécurité des réseaux 5G ». Dans le sillage de cette enquête, la Commission européenne a promis qu'un document sera bientôt publié. Et qu'il citera, cette fois-ci, les noms des entreprises et des États visés.

Huawei opposé à « un mur de Berlin digital »

En attendant, ce lundi, l'objectif de Huawei était clair : se positionner comme un catalyseur important, grâce à ses équipements de réseaux mobiles, de la numérisation de l'Europe et de ses entreprises. Dans un long discours, William Xu, le directeur du conseil d'administration de Huawei, a estimé qu'il comprenait que l'Europe souhaite, pour les années à venir, assurer sa souveraineté numérique. Mais selon lui, cette ambition ne doit pas déboucher sur la « construction d'un mur de Berlin digital ». Lequel, par exemple, exclurait le groupe chinois du Vieux Continent - à l'instar des États-Unis ou de l'Australie qui ont chassé Huawei du marché de la 5G... Au contraire, William Xu estime que Huawei doit « aider l'Europe à se doter de ses propres infrastructures numériques ».

Lire aussi: Huawei bombe le torse malgré les sanctions américaines

Soucieux de montrer patte blanche à Bruxelles, Huawei a pu compter, lors de son « Innovation Day », sur la participation de la députée européenne Josianne Cutajar. L'élue maltaise s'est fendue d'un discours, pour le moins classique, sur « l'Europe à l'ère du numérique », estimant qu'avec cette « quatrième révolution industrielle », le Vieux Continent « avait l'opportunité de retrouver son leadership ». Une jolie prise pour Huawei, dont les services de communication ont immédiatement tweeté l'intervention de la députée :

Dans la foulée, Huawei a présenté une étude réalisée par la société Oxford Economics sur son poids économique en Europe. Une manière, pour le groupe, de se présenter comme un acteur somme toute « incontournable ». D'après cette enquête, la contribution de l'industriel chinois au PIB européen est évaluée à 12,8 milliards d'euros. Le groupe de Shenzhen permettrait, de manière directe et indirecte, d'offrir du travail à près de 170.000 personnes.

« Ce rapport montre clairement que Huawei compte parmi les grandes entreprises en Europe », a claironné Abraham Liu, le représentant de Huawei à Bruxelles, dans un communiqué. « [Nos] biens et services innovants aideront l'UE à atteindre ses objectifs » en matière « de souveraineté numérique, en bâtissant un écosystème technologique solide », a-t-il poursuivi. L'opération séduction est rondement menée. Huawei ne lésine décidément pas sur les moyens pour préserver ses positions en Europe.