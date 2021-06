MWC 2021 : à Barcelone, un salon du mobile en version allégée

Tout est différent. Forcément. Pas de brouhaha ni de foule de costumes-cravates et tailleurs sombres, ce dimanche après-midi, à l'aéroport de Barcelone, à la veille du Mobile World Congress. Le plus grand salon mondial du mobile débute ce lundi au parc des expositions de Barcelone. Il s'achèvera jeudi, après quatre jours de conférences, débats et autres événements dédiés aux télécoms, aux smartphones et autres services numériques dernier cri. Malgré l'épidémie de coronavirus, qui a coûté sa tête à l'édition 2020, la GSMA, qui rassemble les grands industriels du mobile et organise le salon, a décidé de maintenir une édition physique cette année.

Mais celle-ci n'aura ni l'ampleur, ni l'aura, des années précédentes. La GSMA espérait jusqu'à 50.000 visiteurs - contre près de 110.000 en 2019 -, mais a finalement limité la jauge à 30.000 personnes. Le dimanche est généralement un moment important du Mobile World Congress. Les principaux constructeurs de smartphones comme Sony, Huawei ou Samsung y dévoilent, en amont du congrès, leurs derniers bébés lors de grands shows devant des milliers de journalistes. Cette année, Sony et Nokia y ont renoncé. Et Samsung, qui doit lever le voile sur de nouvelles montres connectées, se contentera d'un événement 100% numérique, et retransmis sur sa chaîne Youtube.

Une industrie des télécoms plus que jamais stratégique

Nombre de géants de la tech ont d'ailleurs décidé de ne pas envoyer leurs bataillons de dirigeants et d'ingénieurs au salon. Outre Samsung, Qualcomm, Xiaomi, Google, Sony, Ericsson, Nokia, Oracle, Facebook, Cisco, Vodafone, Lenovo, Intel, Deutsche Telekom et BT ne disposeront pas de stands à Barcelone. Tous ont choisi de miser sur des conférences en ligne pour montrer leurs dernières innovations. D'autres cadors des télécoms et du numérique ont décidé d'être présents sur place. On y trouve les opérateurs Orange, Telefonica, Verizon ou Vodafone. Le mastodonte chinois des équipements télécoms Huawei sera aussi de la partie. Tout comme Cellnex, le géant espagnol des tours télécoms. Idem pour Accenture, Amazon Web Services, Hewlett Packard ou Kaspersky. Pour les participants, les règles sont strictes. Personne ne peut franchir les portes du salon sans test antigénique ou PCR négatif datant de moins de trois jours. Pour faciliter les choses, un grand centre de test a été installé a proximité du parc des expositions.

Cette édition très allégée du Mobile World Congress intervient alors que l'actualité reste bouillante dans les télécoms. Pendant la crise de la Covid-19, le secteur a démontré à quel point il était devenu essentiel pour préserver les liens sociaux malgré les confinements, mais aussi l'activité économique, notamment avec l'essor du télétravail. Dans ce contexte, les réseaux à très haut débit ont largement montré leur utilité. En témoigne, d'ailleurs, l'engouement des particuliers pour la fibre dans l'Hexagone. En parallèle, l'année 2021 a été marqué par des déploiements massifs, à travers le monde, de la nouvelle 5G. Cet ultra-haut débit mobile apparaît stratégique aux yeux des Etats, dont beaucoup misent sur la numérisation du tissu industriel pour gagner en compétitivité. Sur ce front, on retrouve la forte rivalité entre la Chine et les Etats-Unis, qui voient dans la 5G une brique essentielle pour asseoir leur domination économique. Cette bataille a accouché de violentes attaques du pays de l'Oncle Sam vis-à-vis de Huawei. Le champion chinois des smartphones et de la 5G souffre encore des sanctions américaines, qui lui interdisent de se fournir en technologies « made in USA », sur fond de soupçons d'espionnages pour le compte de Pékin.

L'augmentation des cyberattaques au cœur des débats

En parallèle de l'essor du numérique, ces deux dernières années auront été marquées par de nombreuses cyberattaques. La menace est prise très au sérieux par les pays du monde entier. Aux Etats-Unis, les récentes attaques visant Colonial Pipeline, l'opérateur d'un immense oléoduc américain, et le géant de la viande JBS, tous deux victimes de rançongiciels, ont une nouvelle fois jeté une lumière crue sur les conséquences économiques de telles attaques informatiques. Le Mobile World Congress sera l'occasion de débattre sur les réponses à apporter.

La pénurie de semi-conducteurs, qui inquiète tout l'écosystème de la tech, sera aussi au centre des discussions. Le Vieux Continent, qui a perdu des capacités industrielles dans ce secteur, est particulièrement mobilisé. « Il faut augmenter la sécurité d'approvisionnement des composants, expliquait cette semaine Thierry Breton, le commissaire européen pour le marché intérieur, dans nos colonnes. Aujourd'hui, on fabrique sur le continent européen 9% de la demande mondiale. Il y a 35 ans, c'était 30% à 40% qui étaient fabriqués. Dans le plan stratégique que nous proposons, il s'agit de remonter à 20% d'ici à 2030. Cela implique de développer et d'implanter des usines de semi-conducteurs sur le continent européen. L'Europe mettra des moyens. Les choses verront le jour avant la fin de l'année. »

L'épineuse question de l'empreinte carbone du numérique

Au Mobile World Congress, les annonces des industriels concernant la réduction de leur empreinte carbone, dans un contexte d'explosion des usages numériques, seront très suivies. La nouvelle 5G continue, à cet égard, de susciter bien des inquiétudes. C'est peu dire que le secteur des télécoms est ici attendu au tournant. Même si le salon du mobile se présente en format très réduit, les débats, eux, ne manqueront pas.