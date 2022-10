Orange mène la danse en termes de qualité de service mobile

Sur le front du mobile, le leader français des télécoms est aussi numéro un en matière de qualité de service. C'est ce qu'il ressort de la dernière - et toujours très attendue - enquête de l'Arcep à ce sujet. Publié ce jeudi, ce travail du régulateur des télécoms montre que dans les grandes villes, les opérateurs proposent tous « une qualité d'expérience élevée » en matière d'Internet mobile. L'opérateur historique a cependant des résultats bien meilleurs que ses rivaux dans les zones moins peuplées, dans les villes moyennes et les territoires ruraux.

Pour son étude, l'Arcep a réalisé plus d'un million de mesures dans tout le pays entre les mois de mai et d'août derniers. « L'enquête a porté sur les services mobiles les plus répandus : navigation web, lecture de vidéo, transfert de données, SMS et appels vocaux, précise l'autorité. Les tests réalisés visent à évaluer la performance des réseaux des opérateurs, de manière strictement comparable, et dans des conditions d'usages diversifiées. »

Orange, champion des débits

En matière de navigation web en 2G/3G/4G, Orange, SFR, Bouygues et Free ont des résultats assez proches. Les pages Internet s'affichent en moins de 10 secondes dans 98% des cas pour Orange. Lequel est talonné par Bouygues Telecom (97%), Free (95%) et SFR (94%). Dans les zones moins denses, en revanche, le réseau d'Orange est le plus performant. Avec un score de 90%, il devance largement Free (86%), suivi par Bouygues Telecom et SFR (81%). La hiérarchie est exactement la même concernant le visionnage de vidéos. Mais ici, c'est encore une fois dans les zones moins denses que l'écart se creuse vraiment. Sur le réseau d'Orange, 88% des vidéos sont visionnées en qualité parfaite, contre 84% chez Free, et seulement 77% chez Bouygues Telecom et SFR. Soit un écart de 11 points entre le premier et les derniers.

Côté débits, Orange est aussi en pôle position. Il affiche une moyenne de 143 Mbit/s sur l'ensemble de la métropole pour les utilisateurs 2G/3G/4G/5G. Il devance SFR (84 Mbits/s), Bouygues Telecom (84 Mbit/s) et Free (64 Mbit/s). L'Arcep constate également que la qualité des services voix et SMS progresse par rapport à l'an passé. « Concernant le taux d'appels maintenus pendant 2 minutes et sans perturbations audibles, Orange (89%), Bouygues Telecom (88%) et SFR (87%) sont très proches, devançant Free Mobile (82%), relève l'autorité. Tous les opérateurs permettent de recevoir un SMS en moins de 10 secondes très fréquemment (98% pour Orange et Bouygues Telecom, 97% pour SFR et Free Mobile). »