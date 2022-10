Crise énergétique : les opérateurs télécoms vont réduire leur consommation d’électricité

Le gouvernement a présenté, jeudi dernier, son grand plan de sobriété énergétique. Celui-ci vise à économiser l'électricité pour passer l'hiver, et, si possible, éviter des coupures. Ce plan concerne à la fois les Français, incités à se convertir dès à présent à différents « écogestes », comme les entreprises de tous les secteurs d'activité. Les opérateurs télécoms se sont joints à cet effort. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont tous récemment publié des plans dits « d'efficacité énergétique ».

Ceux-ci concernent d'abord leurs infrastructures, c'est-à-dire les réseaux Internet fixe et mobiles. Ces infrastructures représentent moins de 1% de la consommation électrique de la France. Mais elles font l'objet d'une attention particulière, puisqu'elle progresse, d'après l'Arcep, le régulateur des télécoms, d'environ 6% par an. « Orange effacera 5% à 10% de sa consommation électrique instantanée durant une heure par jour [soit entre 0,20% et 0,40% env. sur la journée, Ndlr], a précisé l'opérateur historique lundi dernier. Le passage sur batteries électriques de plusieurs milliers d'installations du réseau fixe permettra d'économiser jusqu'à 20 MW, soit la consommation instantanée d'une ville moyenne de 40.000 habitants. »

Accélérer la migration des abonnés ADSL vers la fibre

Free, pour sa part, veut accélérer sa politique de migration des abonnés ADSL, sur le vieux réseau cuivre, vers la fibre. L'opérateur de Xavier Niel rappelle, en effet, qu'une ligne sur le réseau de fibre consomme « quatre fois moins » qu'une ligne cuivre. Free appelle, au passage, à une accélération du plan d'extinction du réseau cuivre d'Orange « sur l'ensemble des lignes éligibles à la fibre », car « c'est la seule véritable mesure qui permettra des économies d'énergie majeures à l'échelle du secteur ».

Les réseaux mobiles, deux fois plus énergivores que les réseaux Internet fixe, font également l'objet de mesures d'économie. SFR a annoncé « une revue complète des paramétrages de son réseau mobile ». Avec un objectif : « Diminuer sa consommation en fonction du trafic. » Même son de cloche chez Free. L'opérateur de Xavier Niel précise qu'il veut « aller plus loin » concernant l'extinction de certaines bandes de fréquences la nuit, quand les réseaux sont moins sollicités. « Si le trafic le requiert, les cellules éteintes se rallument automatiquement, précise Free. Cet effort se traduit par une baisse de la consommation électrique du site supérieure à 10% pendant la période d'extinction des cellules, sans impacter les usages et la qualité de service. »

Réduire la climatisation des data centers

L'autre combat des opérateurs concerne leurs data centers, qui, par nature, ont besoin de beaucoup d'électricité. Sur ce front, « la réduction de la climatisation dans l'ensemble des salles s'accompagne d'un plan de réaménagement des équipements, jusqu'à l'extinction des équipements les moins performants énergétiquement, permettant d'envisager un impact significatif sur ce poste de consommation énergétique », précise SFR. Chez Iliad, « le groupe s'engage à effacer jusqu'à 7 MW de la consommation instantanée de ses datacenters cet hiver en cas de tension énergétique à l'échelle du pays, et ce, pendant des durées de une heure à 24 heures consécutives à chaque fois que nécessaire pour participer à l'équilibre du réseau français d'électricité ».

Les opérateurs ont aussi tous pris des mesures pour inciter leurs employés à réduire leur consommation d'énergie. C'est notamment le cas chez Orange, qui compte environ 80.000 collaborateurs dans l'Hexagone. L'opérateur propose « de fermer certains espaces de travail peu fréquentés afin de réduire leur consommation d'électricité et de chauffage ». En outre, « depuis le 1er septembre 2022, l'éclairage des vitrines de toutes les boutiques d'Orange en France est éteint au maximum 30 minutes après la fermeture », ajoute le numéro un français des télécoms.

Éteindre le Wi-Fi la nuit

Enfin, les clients sont incités à adopter rapidement différents « écogestes », comme éteindre la connexion Wi-Fi de leurs box lorsqu'ils ne sont pas chez-eux ou pendant la nuit. Free a notamment développé une application, baptisée « Freebox Connect », pour planifier l'extinction de ce matériel. SFR, pour sa part, va déployer, au mois de novembre, un système de « mise en veille automatique profonde des décodeurs TV SFR ». « Avec ce mode plus poussé que la veille légère », l'opérateur au carré rouge promet de « faire économiser jusqu'à 90% de l'énergie consommée par l'appareil ».

En parallèle de leurs efforts, les opérateurs rappellent, toutefois, que « les réseaux sont essentiels pour le bon fonctionnement de la société », dixit Christel Heydemann, la patronne d'Orange. Ils appellent les pouvoirs publics à se mobiliser pour que leurs infrastructures ne fassent pas l'objet de coupures volontaires cet hiver, si l'électricité venait à manquer. « Nous devons nous mobiliser collectivement pour ne pas avoir à faire face à des opérations de délestage cet hiver », insiste Christel Heydemann. Or, sur ce front, les opérateurs n'ont, pour le moment, aucune garantie de pouvoir préserver leurs réseaux.