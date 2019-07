Orange stabilise ses revenus en France

La guerre des prix se calme-t-elle ? Orange a signé un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes au deuxième trimestre, profitant de la progression de ses revenus en Afrique et Moyen-Orient et d'un début d'accalmie sur le turbulent marché français des télécoms. Orange, premier des quatre opérateurs français à publier ses comptes semestriels, a stabilisé son chiffre d'affaires dans l'Hexagone - plus de 40% de son activité - après avoir accusé un repli de 1,8% sur les trois premiers mois de l'année.

"On voit une certaine accalmie sur le marché français", a expliqué à des journalistes le directeur financier Ramon Fernandez. Le marché hexagonal a été marqué au cours des derniers trimestres par une féroce bataille des promotions, pour certaines sans limitation de durée, faisant souffrir les opérateurs au moment où ils doivent consentir de lourds investissements pour déployer la fibre et la 4G. Si certaines promotions à vie continuent, elles sont moins généreuses, notamment dans le volume de données proposé, a expliqué Ramon Fernandez, pointant également un certain nombre de hausses de prix chez des concurrents.

"On a une forme d'apaisement"

Plusieurs opérateurs, dont Free (Iliad), ont en outre lancé des box haut-de-gamme accompagnées de forfaits au prix revu à la hausse. "On a une forme d'apaisement par rapport aux pics les plus extrêmes que nous avons pu constater à tel ou tel moment", a ajouté le directeur financier, soulignant que le taux de désabonnement chez les abonnés d'Orange avait reculé. L'opérateur a par ailleurs profité de la hausse de 5,8% de ses revenus dans la région Afrique et Moyen-Orient, ce qui a permis de compenser le recul de 1,6% en Espagne.

Au global, le résultat d'exploitation ("Ebitda after leases") d'Orange a progressé de 0,9% à données comparables à 3,38 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 10,39 milliards d'euros (+0,5%). Le marché tablait en moyenne sur un chiffre d'affaires de 10,29 milliards et sur un EbitdaaL de 3,36 milliards sur la période d'avril à juin, selon un consensus compilé par la société. Le premier opérateur français, qui a confirmé tous ses objectifs pour 2019, a par ailleurs porté à 320.000 le total des clients de sa banque mobile Orange Bank en France au 30 juin.