Télécoms : comment Huawei veut rester indispensable avec ses brevets

Leader dans la 5G, la nouvelle génération de communication mobile, Huawei a, ces dernières années, été exclu de nombreux marchés. Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Suède, c'est le Canada qui a claqué la porte au nez du géant chinois des télécoms et des smartphones le mois dernier, justifiant sa décision par des raisons de sécurité. Malgré ces difficultés, le groupe de Shenzhen reste un acteur incontournable dans le secteur des communications et du numérique. Il dispose en effet, avec ses nombreux brevets, d'un atout considérable.

Le mois dernier, Huawei a indiqué détenir pas moins de 110.000 brevets actifs à la fin 2021. Aujourd'hui, c'est tout simplement l'entreprise chinoise qui en possède le plus. Selon l'Office européen des brevets, Huawei a notamment déposé quelque 3.544 demandes de brevets l'an dernier, devant Samsung (3.539) et LG (2.422). Ericsson, son grand rival dans les télécoms, n'a pour sa part déposé « que » 1.884 demandes. Mieux, « Huawei a occupé la première place mondiale en termes de demandes de brevet dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets pendant cinq années consécutives », se félicite le groupe dans un communiqué.

20 milliards d'euros d'investissements en 2021

Les technologies de Huawei concernent des segments cruciaux de l'économie numérique. En matière de 5G, le groupe chinois est toujours reconnu comme un leader technologique. Mais ses innovations irriguent d'autres domaines cruciaux. « Au cours des cinq dernières années, plus de deux milliards de smartphones ont fait l'objet d'une licence pour les brevets 4G/5G de Huawei. Quant aux voitures, environ huit millions de véhicules connectés sous licence de brevets Huawei sont mis sur le marché chaque année », argue Alan Fan, le directeur du département de la propriété intellectuelle de Huawei.

Comment Huawei est-il devenu, à ce point, un mastodonte en matière d'innovation ? En investissant, depuis des années, des sommes colossales en recherche et développement. Rien que pour l'an dernier, la facture s'élève à plus de 20 milliards d'euros. Ce qui représente plus de 22% du chiffre d'affaires du groupe. Sur les dix dernières années, Huawei a investi près de 120 milliards d'euros, soit près de trois fois le chiffre d'affaires d'Orange. Le groupe dispose de pas moins de 105.000 chercheurs, c'est-à-dire plus de la moitié de ses effectifs.

De nouveaux domaines à défricher

Bridé dans la 5G et les smartphones, du fait, notamment, d'une interdiction de s'approvisionner en technologies américaines, Huawei étend désormais ses recherches à d'autres domaines, comme les transports, l'énergie ou la santé. Il se présente comme un partenaire privilégié des industriels qui souhaitent faire leur « transition numérique ». Il propose d'abord ses solutions aux gros industriels chinois. Il a notamment travaillé à l'automatisation de terminaux portuaires, ou des véhicules utilisés dans des mines. Son ambition est, ensuite, d'exporter ses solutions à l'international, et notamment en Europe. Même si Huawei souffre des sanctions américaines et du bannissement de plusieurs marchés, il pourrait bien, avec cette stratégie, trouver un moyen de rebondir dans les années à venir.