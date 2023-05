Télécoms : le marché mondial des infrastructures 5G attendu en très forte croissance

A en croire ces prévisions, les équipementiers télécoms comme Nokia, Ericsson et Huawei peuvent se frotter les mains. D'après une enquête du cabinet Global Data, le marché des infrastructures 5G est attendu en très forte hausse dans les années qui viennent. Celui-ci est aujourd'hui évalué à 12 milliards de dollars à travers le globe. Selon Global Data, il devrait titiller les 92 milliards de dollars d'ici à 2030. Ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de 33,6% sur la période.

Global Data affirme que ce marché va connaître un phénomène de rattrapage et d'accélération. D'après le cabinet, la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine ont largement perturbé le déploiement et l'installation des réseaux 5G. D'un côté, beaucoup d'opérateurs télécoms, minés par l'inflation - et notamment la hausse des prix de l'énergie -, ont repoussé leurs investissements dans cette technologie. De l'autre, certains Etats ont aussi reporté les enchères visant à attribuer des fréquences dédiées à la 5G aux opérateurs. « Cela a eu un impact négatif sur la croissance du marché », souligne Global data.

La 5G, une technologie pour numériser l'industrie

Cela dit, le marché des infrastructures 5G devrait reprendre sa marche en avant, affirme le cabinet. Celui-ci devrait être tiré par la demande croissante de connectivité mobile à très haut débit. Global Data souligne que certaines innovations, comme l'Open RAN, permettront de diminuer le coût du déploiement de la 5G, et donc de favoriser son adoption. Un autre catalyseur du marché est l'utilisation par certains opérateurs, notamment aux Etats-Unis, de la 5G pour fournir de l'Internet fixe.

En parallèle, la 5G est toujours perçue comme une technologie de choix pour numériser l'économie, et notamment l'industrie. Global Data considère que les caractéristiques de la 5G (ses gros débits comme sa capacité à offrir des communications en temps réel et sécurisées) constituent un élément déterminant pour automatiser les lignes de production, améliorer les chaînes logistiques ou encore mieux gérer les réseaux d'énergie...

1,7 milliard d'abonnements 5G fin 2022

Global Data rappelle qu'il y avait 1,7 milliard d'abonnements mobiles 5G dans le monde fin 2022, soit 18% de tous les abonnements existants. Il faudra, selon le cabinet, attendre 2027 pour que cette technologie représente la moitié des abonnements existants.