Le déploiement de la 5G s’accélère avec des stratégies différentes selon les opérateurs

La bataille de la 5G se poursuit. D'après les derniers chiffres de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) publiés ce mardi, la France compte quelque 30.460 sites 5G opérationnels et actifs, soit 1.000 de plus depuis le début de l'année. Les quatre grands opérateurs se contentent tous, pour l'heure, d'ajouter des antennes 5G sur leurs sites 2G, 3G et 4G existants.

Mais ils affichent des stratégies très différentes depuis le lancement de cette nouvelle technologie le 18 novembre 2020. Free dispose ainsi du plus grand nombre de sites « techniquement opérationnels » - c'est-à-dire qu'ils émettent des ondes 5G sans être toujours commercialement ouverts. L'opérateur de Xavier Niel en possède 16.712. Il fait, sur ce front, la course en tête devant Bouygues Telecom (10.370 sites), SFR (8.976 sites) et Orange (6.272 sites).

Les opérateurs privilégient les grands centres urbains

Mais Free déploie largement la 5G via ses fréquences basses, dans la bande des 700 MHz. Si celles-ci disposent d'une grande portée, ce qui permet de couvrir des zones très étendues, elles offrent des débits bien moins importants que les fréquences moyennes (dans la bande des 2.100 MHz), et surtout les fréquences hautes (3,5 GHz). SFR et Bouygues Telecom, pour leur part, n'utilisent pas de fréquences basses, mais ont opté pour un panachage entre ces deux dernières bandes de fréquences. Orange, soucieux d'apporter uniquement les plus hauts débits possibles, ne recourt, pour sa part, qu'aux fréquences hautes.

(Crédits: ANFR)

De manière générale, les opérateurs concentrent leurs déploiements de sites 5G dans les grands centres urbains. D'abord parce qu'il y a davantage de clients que dans les campagnes. Ensuite parce que les opérateurs ont besoin de la 5G pour éviter que les réseaux 4G ne saturent, dans un contexte où la consommation de données continue de croître à toute vitesse.

La France compte 6,2 millions de clients 5G

D'après les derniers chiffres publiés par l'Arcep, le régulateur des télécoms, la France comptait 6,2 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux 5G au troisième trimestre 2022. Ce chiffre est en forte croissance, puisqu'ils n'étaient que 1,7 million un an auparavant.

Outre le grand public, les opérateurs espèrent surtout que les industriels vont rapidement saisir les opportunités offertes par la 5G pour numériser leurs activités, et doper leur compétitivité. Certains groupes, comme le champion de la sidérurgie ArcelorMittal, ou encore le leader des câbles télécoms sous-marins Alcatel Submarine Networks (ASN), se sont récemment convertis à cette technologie. Mais la France demeure encore en retard dans ce domaine, notamment vis-à-vis des Etats-Unis et de la Chine.