Un nouveau méga-câble sous-marin arrive en France

Amitié possède pas moins de 16 paires de fibre optique. (Crédits : DR)

Fruit d’un co-investissement entre Facebook, Orange et Vodafone, le câble sous-marin transatlantique Amitié est en train d'atterrir près de Bordeaux. D’ici 2022, il permettra au groupe de Mark Zuckerberg comme à l’opérateur historique français d’absorber un trafic de données toujours plus important entre le pays de l’Oncle Sam et le Vieux Continent.