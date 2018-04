TF1 rachète le site aufeminin et met un homme à sa tête

Le groupe TF1 a annoncé vendredi la finalisation de l'acquisition de 78% du capital du site aufeminin au prix de 39,47 euros par action auprès du groupe Axel Springer. C'est un peu plus cher que lors de l'annonce de la transaction, en janvier, quand TF1 avait avancé un prix de 38,74 euros par action.

Cette vente permet au groupe allemand Axel Springer d'encaisser environ 290 millions d'euros. Pour rappel, en février, Axel Springer avait dépensé quelque 105 millions d'euros pour racheter le site LogicImmo.

TF1 a acquis 78,07% du capital et 77,94% des droits de vote d'aufeminin.com et déposera une offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur le solde des titres du site internet.

Objectifs : accélérer dans le social e-commerce et la programmatique

Le groupe aufeminin.com affichait un chiffre d'affaires 2017 de 113 millions d'euros, pour un Ebitda de 21,3 millions d'eurons.

Olivier Abecassis, directeur innovation et digital du groupe TF1, est nommé Pdg d'aufeminin en remplacement de Marie-Laure Sauty de Chalon, et reste membre du comité exécutif du groupe de télévision. Marie-Laure Sauty de Chalon quitte aufeminin concomitamment à la sortie d'Axel Springer et démissionne de son mandat d'administratrice du groupe.

Olivier Abecassis poursuivra avec les équipes actuelles la stratégie déployée par les équipes d'aufeminin.com notamment le développement à l'International et l'accélération dans le social e-commerce et la programmatique.



Communautés fédérées autour des thématiques mode, beauté, cuisine, santé

Le groupe TF1 se félicite de son acquisition en ces termes :

Avec le Groupe aufeminin, le Groupe TF1 a fait l'acquisition d'un acteur digital et international disposant d'un portefeuille de marques et de contenus uniques sur les cibles féminines lui permettant d'accélérer sa transformation digitale.



Le groupe Aufeminin, qui est coté en Bourse sur Euronext, propose une offre éditoriale centrée sur les thématiques telles que la mode, la beauté, la cuisine et la santé. Il développe notamment les marques MyLittle Paris, Marmiton et Livingly Media. Il rassemble aujourd'hui de nombreuses communautés dans le monde (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis et Japon), sur ses plateformes et les réseaux sociaux.

Son modèle économique s'appuie sur trois piliers stratégiques : le programmatique, le social e-commerce (avec les marques My Little Box, Beautiful Box, Gretel box et Gambettes box notamment) et des solutions de brand content, d'influence marketing, d'événementiel et de social reach.

(Avec Reuters)

