TousAntiCovid : le grand imbroglio du traçage numérique des contacts

Plus d'un million de notifications de "cas contact" envoyées depuis le début de la pandémie en France. Le 27 décembre, l'application TousAntiCovid (TAC) passait un cap symbolique dans sa mission de prévention contre le Covid-19. Dès le lendemain, le gouvernement mettait en avant ce chiffre, par le biais du secrétaire d'Etat à la Transition numérique, Cédric O, qui a porté le projet d'application depuis ses premiers pas en avril 2020.

📲 Plus de 1 million de personnes ont aujourd'hui été notifiées par #TousAntiCovid suite à une exposition à la COVID-19.

Dans ce contexte épidémique et en cette période de fêtes, activez votre application et votre Bluetooth pour continuer à être informé(e).

Prenez soin de vous. pic.twitter.com/RQFO2YOaXU — Cédric O (@cedric_o) December 28, 2021

Une efficacité très relative et très tardive

La Tribune s'est donc plongé dans les données publiques sur l'utilisation de l'application. Le jour de l'annonce, deux autres records tombaient pour l'application : plus de 41.000 personnes s'y déclaraient positives, et elle prévenait dans le même temps plus de 28.000 personnes de leur statut de cas contact. Mais ces records de TousAntiCovid sont passés inaperçus : l'attention du grand public s'est plutôt concentrée sur ceux de la pandémie. En effet, le 28 décembre, la Direction générale de la santé recensait un pic de 179.000 nouveaux cas de Covid. Autrement dit : si on prend en compte que les 41.000 cas déclarés dans l'application l'ont signalé immédiatement après avoir appris leur statut, ce qui n'est pas du tout garanti, moins d'une personne positive sur quatre le 28 décembre s'est déclaré. Ce qui tend à relativiser le succès du contact tracing, alors même que l'appli revendique 39,5 millions de téléchargements et activations, soit plus de la moitié de la population française et plus de trois quarts de la population qui possède un smartphone.

Cette situation est symptomatique du maigre bilan de la fonctionnalité de traçage des contacts de TAC. Même lorsque sa production numérique parait intéressante, - ce qui serait le synonyme de son utilité dans la prévention contre la diffusion de le Covid-19 -, elle reste négligeable par rapport aux indicateurs de la pandémie. Mais par rapport à ses débuts sous le nom de "StopCovid", le gouvernement a surtout réussi le camouflage du raté de sa stratégie de contact tracing numérique, en ajoutant pléthore de nouvelles fonctionnalités à TousAntiCovid.

TousAntiCovid n'est (presque) plus une application de traçage des contacts

Pour bien comprendre le rôle de TousAntiCovid dans la lutte contre le Covid-19, il faut remonter à son origine. En octobre 2020, le gouvernement décidait d'opérer un relooking de StopCovid, son application de traçage des contacts lancée en 5 mois plus tôt (en mai), présentée comme un pilier de la stratégie de déconfinement, mais rapidement critiquée pour ses maigres résultats.

La nouvelle identité, TousAntiCovid, s'accompagnait donc d'un changement de stratégie. Alors que StopCovid était un outil monotâche, chargé d'identifier puis d'avertir les cas contact sur la base de croisements entre smartphones pendant une certaine durée et à une certaine distance, TousAntiCovid était quant à lui pensé comme un couteau-suisse de la lutte contre l'épidémie, qui n'a cessé de s'enrichir depuis en contenus.

Plus d'un an après ce virage, l'application contient un suivi des chiffres de l'épidémie, des informations sur la vaccination, un fil d'actualités sur le Covid, un générateur d'attestations de déplacement et surtout, la possibilité de stocker son précieux pass sanitaire (et futur pass vaccinal). Sa première raison d'être, le traçage automatique des contacts, n'est donc plus qu'une brique parmi d'autres.

Le succès des téléchargements ne se reflète pas dans le traçage des contacts

Le relooking TousAntiCovid a permis à l'application de trouver son public : StopCovid plafonnait à 2,5 millions de téléchargements au bout de 5 mois, mais sa nouvelle identité lui a permis de rapidement dépasser les 10 millions de téléchargements pour aujourd'hui compter plus de 39,5 millions "téléchargements et activations". Cette mesure, bien que différente du nombre (jamais communiqué) d'utilisateurs réels, rapporte néanmoins la véritable popularité de l'application. D'après le baromètre du numérique 2021 de l'Arcep -le gendarme français des télécoms-, 84% de la population française, soit environ 56 millions de personnes, serait équipée d'un smartphone et pourrait donc télécharger l'app.

Problème : le succès massif de TAC n'a pas suffi à rendre la fonctionnalité de traçage des contacts vraiment utile. Car cette dernière se retrouve confrontée à plusieurs barrières humaines. La première est imposée par le régulateur : le traçage des contacts automatique ne doit pas devenir obligatoire, et donc la fonctionnalité peut être facilement désactivée en un clic. Résultat, même si l'application envoie régulièrement des notifications aux utilisateurs pour suggérer d'activer le traçage des contact, un nombre (non connu) d'entre eux ne l'utilise pas.

Deuxième barrière : pour que l'application envoie des notifications de cas contact, les utilisateurs testés positif doivent s'y déclarer, puisqu'il n'existe pas de pont entre la base de données de l'Assurance Maladie et celle de TousAntiCovid. Ce processus était au départ laborieux, et les utilisateurs rencontraient notamment des difficultés pour obtenir le QR code à entrer dans l'app. Mais désormais, lorsqu'une personne effectue un test covid positif, le Sidep (le système d'information et de dépistage populationnel) lui envoie un SMS avec un simple lien à cliquer pour se déclarer dans TousAntiCovid si elle le souhaite. Si cette disposition a favorisé les déclarations, au 2 janvier, "seulement" 1 million d'utilisateurs ont fait part de leur positivité au Covid dans l'app. Un bien faible total par rapport aux 10,5 millions de cas recensés depuis le début de la pandémie.

1 million de cas déclarés, mais seulement 1,3 million de cas contacts

Le facteur humain ne suffit pas à expliquer les chiffres de TousAntiCovid : depuis ses débuts, l'application traine aussi des freins techniques insurmontables qui plombent son bilan. Résultat, sur toute son histoire, l'application n'a envoyé qu'en moyenne 1,3 notification de cas contact par cas de Covid déclaré. Et encore, ce n'est que depuis le 8 décembre qu'elle en envoie plus d'une par cas positif, avec une moyenne d'1,9 notification envoyée par cas déclaré dans l'application sur le mois. Ce nombre commence à être intéressant mais paraît encore limité.

Pourtant, TousAntiCovid devrait en théorie pouvoir reconnaître les cas contacts dans le foyer, au travail, et même dans les lieux publics et les transports. En prévenant toutes les personnes avec lesquelles on interagit mais qu'on ne peut pas prévenir car on ne les connaît pas assez, TousAntiCovid devait compléter les angles morts du traçage des contacts humains, et il devrait, par conséquence avoir un total bien plus élevé. Depuis la publication d'un arrêté le 27 novembre 2020, l'app désigne comme cas contact deux scénarios :

« un contact à une distance inférieure ou égale à un mètre pendant cinq minutes . »

un contact à une distance inférieure ou égale à un mètre pendant . « un contact à une distance supérieure à un mètre et inférieure ou égale à deux mètres pendant quinze minutes. »

Deux conditions sont nécessaires à la détection de ces cas contacts. D'un côté, l'application doit mesurer assez précisément la distance qui la sépare d'un autre smartphone où l'application est aussi installée. De l'autre, elle doit échanger correctement avec cet appareil même si les deux applications TousAntiCovid sont en tâche de fond (c'est-à-dire toutes deux ouvertes mais reléguées à l'arrière-plan).

Le traçage des contacts de TousAntiCovid fonctionne mal

Problème : aucune des conditions nécessaire à la détection des contacts n'est respectée. D'abord, les applications TousAntiCovid échangent entre elles par le Bluetooth, un moyen de communication de courte portée, qui n'est pas conçu pour mesurer des distances, et s'avère donc trop imprécis pour les critères demandés.

Ensuite, la version iOS de l'application, c'est-à-dire celle téléchargeable sur les iPhone, ne peut fonctionner correctement que si l'utilisateur garde l'application ouverte et l'écran allumé, soit, dans les faits, pratiquement jamais. La cause de ce dysfonctionnement : des garde-fous imposés par Apple pour éviter des pratiques abusives de la part des éditeurs de logiciels.

Début 2020, alors que de nombreux pays souhaitaient développer leur application de traçage des contact, Apple s'est associé avec Google pour créer un protocole spécifique qui fonctionnerait sur les smartphones Android et iOS, et passerait outre le blocage. Mais la France est l'un des rares pays à à avoir refusé d'utiliser ce kit fourni clés en mains, et le seul en Europe. Ce choix technologique a rendu TousAntiCovid incompatible avec ses équivalents dans les autres pays, quant à eux capables d'échanger entre eux.

L'autre conséquence, c'est que Apple n'a pas voulu faire une autre exception dans ses protections, malgré les prises à partie publiques du gouvernement français. Résultat : sur iPhone, c'est-à-dire sur 23% du parc français de smartphones, même si l'application est téléchargée et que la fonctionnalité de traçage des contacts est activée, elle ne fonctionnera pas du tout en arrière-plan. Autrement dit, depuis sa création, le traçage des contacts de TousAntiCovid est condamné à ne pas fonctionner sur les iPhone.

Comment évaluer le bilan de TousAntiCovid ?

La déception du traçage automatique des contacts français n'est pas une exception : un rapide tour du monde permet de voir qu'aucune application de ce type n'a eu des résultats probants. Par exemple, le gouvernement australien songe à mettre fin à son app face à ses chiffres faméliques.

Au moins, TousAntiCovid a de son côté trouvé sa place dans la stratégie française, grâce à sa transformation en couteau-suisse de lutte contre la pandémie. Mais ce changement de stratégie suffira-t-il à se satisfaire de l'app, dont la facture s'élevait déjà à plus de 7 millions d'euros en avril ? Après tout, ce montant, bien qu'élevé, est presque négligeable à l'échelle du coût global de la pandémie.

Au lancement de StopCovid, Cédric O martelait qu'à partir du moment où l'application sauverait une vie, elle serait, pour lui, un succès. Une manière pratique de tuer dans l'œuf tout débat sur l'utilisation de l'argent public et les choix technologiques réalisés. Certain de son utilité, le gouvernement promettait de fournir une étude d'impact complète, au plus tard en janvier...2021, sur l'efficacité de l'app et son rôle dans la stratégie de lutte contre la propagation de l'épidémie.

Mais cette étude n'a jamais vu le jour. A la place de la transparence promise -sur les chiffres d'utilisation notamment-, le gouvernement a au contraire fait preuve d'une grande opacité, ne communiquant au compte-goutte que sur les chiffres flatteurs et ignorant les chiffres permettant d'évaluer l'utilisation et l'utilité réelle de l'app, comme le nombre d'utilisateurs actifs (forcément très inférieur au nombre d'activations de l'application), ou encore le nombre de notifications qui correspondent à un cas positif. Et pour donner un blanc-seign aux incessantes évolutions de StopCovid devenu TousAntiCovid, la Cnil, le gendarme de la protection de la vie privée, n'a cessé de se renier avec le temps, conditionnant son approbation à des conditions que le gouvernement n'a jamais respecté, à commencer par la publication de l'étude d'impact.