Comment le gouvernement manipule les chiffres de Tous Anti-Covid

Si les chiffres ne collent pas avec le storytelling, cachez-les ! Ce mode de fonctionnement cher aux startups semble aussi être devenu le mode opératoire de l'Etat au sujet de Tous Anti-Covid, présenté par Emmanuel Macron lui-même comme "un geste barrière indispensable dans la lutte contre la Covid-19". En quête d'un succès politique dans la gestion de la crise sanitaire, le gouvernement met un point d'honneur à faire oublier l'échec cuisant de StopCovid, la première version de l'application lancée le 2 juin. Enorme campagne de communication par SMS, appel au soutien des commerçants, modification des paramètres de traçage sans aucune justification scientifique : tout est bon pour gonfler les chiffres.

En réalité, on ne sait rien, ou presque, sur Tous Anti-Covid. La transparence promise et revendiquée est factice. Les chiffres mis à jour quotidiennement dans l'application ne permettent pas de mesurer son utilisation réelle, ni même si l'outil de "contact tracing" est efficace. Contactés par La Tribune, le ministère de la Santé et des Solidarités et le secrétariat d'Etat à la Transition numérique, n'ont toujours pas donné suite à nos questions.

Lire aussi : StopCovid devient Tous Anti-Covid : nouveau look pour une nouvelle vie ?

Manipulation des chiffres

L'Etat ne communique que trois chiffres sur l'utilisation de Tous Anti-Covid : le nombre d'enregistrements nets -les personnes qui ont téléchargé et activé l'application-, le nombre de personnes notifiées par l'application suite à une exposition potentielle à la Covid-19, et le nombre de cas de Covid-19 déclarés sur l'application.

10 millions de téléchargements : plus d'un Français sur six a déjà installé #TousAntiCovid !

C'est un maillon essentiel de notre stratégie pour nous protéger et protéger nos proches.

Si vous ne l'avez pas encore sur votre smartphone ↴ https://t.co/PI3O9Abk3W pic.twitter.com/Fn0iX9oRR7 — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 28, 2020

[Tweet du Premier ministre, Jean Castex, le 28 novembre lorsque Tous Anti-Covid a franchi la barre des 10 millions d'enregistrements nets. La communication politique sous-entend qu'il s'agit du nombre d'utilisateurs au 28 novembre alors que ce...