Immobilier : ces villes du littoral normand à qui la crise redonne du tonus

Marqueurs de l'embellie, les recettes des droits de mutation (appelés à tort « frais de notaire ») ont augmenté de 85.000 euros en 2020 dans l'agglomération fécampoise (Crédits : Normandie Tourisme)

Le coronavirus et la démocratisation du télétravail précipitent vers les villes moyennes du littoral de nouveaux acheteurs en mal d’espace. Proches de Paris et plus abordables que les stations de la côte fleurie, Fécamp et Dieppe tirent les marrons du feu.