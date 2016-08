Départ de Macron : Bercy décroche la palme du turnover

L'annonce de la démission d'Emmanuel Macron était attendue depuis plusieurs jours. Après une série d'épisodes à rebondissement, le ministre de l'Economie a officialisé son départ. Cette démission pose la question de la stabilité des ministres de l'Economie au sein de leur ministère.

Le président @fhollande a remercié E. Macron pour son action depuis août 2014 et a nommé M. Sapin ministre de l'Économie et des Finances. — Élysée (@Elysee) 30 août 2016

Combien de ministres de l'Economie depuis 20 ans ?

Au regard des ministres qui ont pris part aux différents gouvernements depuis 1995 et l'élection de Jacques Chirac, il apparaît que le ministère de l'Economie est celui qui a connu le plus de ministres (16) devant celui de l'Environnement (14) et celui de l'Intérieur (14). La première place de Bercy dans ce classement pose la question des difficultés pour appliquer des politiques économiques cohérentes dans le temps. Entre le premier gouvernement d'Alain Juppé en 1995 et le dernier de Manuel Valls mis en place à la fin de l'été 2014, il y a eu en tout 14 gouvernements.

Une 5e République beaucoup plus stable que la 4e

Si l'examen des données sur le graphique peut laisser penser qu'il existe une grande instabilité gouvernementale depuis le septennat de Jacques Chirac, il faut rappeler qu'il y a eu 24 gouvernements entre 1946 et 1958 sous la 4e République. A titre de comparaison, la 5e République a connu 38 gouvernements entre 1958 et aujourd'hui.

Cette instabilité ministérielle sous la 4e s'explique en partie par le poids du Parlement dans le système institutionnel. Il pouvait contrôlait le gouvernement en intervenant dans sa composition. Cette situation pouvait paralyser la vie politique pendant plusieurs mois et affaiblir ainsi le régime. A contrario, la Constitution de la 5e République a permis d'asseoir une stabilité ministérielle en rééquilibrant notamment l'équilibre des pouvoirs entre le gouvernement et le Parlement.