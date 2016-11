Amazon, Synutra et les autres, la France aimante les investissements étrangers

Le french bashing est toujours à la mode. Mais il ne semble pas convaincre les investisseurs étrangers. Vendredi, lors du Conseil supérieur de l'attractivité, François Hollande, le président de la République a annoncé l'implantation d'une nouvelle plateforme logistique du géant américain Amazon, près d'Orléans. A la clé, 300 emplois pour cet investissement de 20 millions d'euros. Une autre annonce est venue égayer ce cinquième Conseil stratégique depuis février 2014. Iris Ohyama, le groupe d'ameublement japonais annoncé l'implantation d'une usine à Lieusaint, en Seine-et-Marne. cet investissement, dont le montant est estimé à 40 millions d'euros, se traduira par la création d'une centaine d'emplois d'ici 2018.

Ces exemples témoignent de l'attractivité de l'ensemble du territoire. Paris et l'Île-de-France ne sont pas les seuls à vouloir capter, et à capter, les investissements étrangers. A Carhaix, le chinois Synutra a tout récemment inauguré son usine de déshydratation de lait infantile à destination du marché chinois.

Plusieurs dizaine des mesure pour attirer les investisseurs

Le gouvernement, comme le précédent, ont bien compris intérêt d'avoir une politique dynamique en matière d'attractivité. Depuis février 2014, une quarantaine de mesures ont été décidées pour attirer toujours davantage d'investisseurs étrangers. Avec la création de Business France et la Banque publique d'investissement, un dispositif

d'accueil spécifiques aux startups étrangères a été mis en place. Le

programme "French Tech Ticket", qui simplifie les formalités pour les étudiants étrangers, a permis à 200 talents étrangers de rejoindre la France. Inauguré le 3 novembre - après le Brexit... - le guichet unique "Choose Paris Region, Welcome To

Greater Paris" simplifie les démarches des investisseurs étrangers à Paris et en Île-de-

France.

Quant au régime des impatriés, il a été rendu plus attractif par le projet de loi de finances 2017. Il prévoit que durant cinq ans, les cadres et dirigeants étrangers embauchés dans une entreprise française voient leur prime d'impatriation, c'est à dire le surcroît de rémunération lié à l'impatriation, ainsi que la part de leur revenu correspondant à leur activité liée à l'étranger exonérées d'impôt sur le revenu. Certaines valeurs mobilières et cessions de plus-values le sont également. En outre, des dispositions favorables concernant l'Impôt de Solidarité sur la Fortune leur sont également accordées.

En 2015, près de 1.000 projets d'investissements étrangers ont été réalisés sur le territoire, créé 34.000 emplois, soit 30 % de plus qu'en 2014. Selon Business France, un salarié sur neuf du secteur privé travaille pour une filiale française d'une entreprise étrangère.