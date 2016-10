Attractivité économique : la France classée 29e, loin derrière le Royaume-Uni

Intitulé "Doing Business" et publié depuis 2003, ce rapport passe au crible le cadre réglementaire s'appliquant aux petites et moyennes entreprises dans 190 économies, en évaluant notamment dans quelles conditions elles peuvent lancer leur activité, avoir accès à l'électricité, au crédit ou payer leurs impôts. Le classement auquel il aboutit a été maintes fois décrié par des ONG, mais aussi par la Chine qui contestait son rang.

Longtemps en tête, Singapour a laissé son trône à la Nouvelle-Zélande. Le Danemark, Hong Kong et la Corée du Sud complètent le quinté.

La France perd une petite place en un an et pointe au 29e rang, selon le classement réactualisé en tenant compte de la nouvelle méthodologie de la Banque mondiale.

L'Hexagone, qui occupe la première place sur la facilité de commercer avec l'étranger, est en revanche à la traîne sur les procédures de transferts de propriétés commerciales, selon la BM.

Le pays reste globalement distancé par son voisin allemand, qui rétrograde pourtant à la 17e position, ou par le Portugal (25e) qui sort d'une longue récession et d'un programme international d'assistance financière.

Un Brexit sans effet pour le Royaume-Uni ?

Le vote en faveur du Brexit semble sans effet sur le Royaume-Uni qui ne perd qu'une place et se maintient dans le top 10 (7e position).

En dépit de ses récriminations, la Chine continue d'être dans le ventre mou du classement (78e), même si elle devance d'autres grands pays émergents, Brésil (123e) ou Inde (130e). Le sultanat du Brunei, le Kazakhstan, le Kenya et l'Indonésie figurent parmi les pays qui ont le plus progressé dans la mise en oeuvre de réformes favorables aux PME, selon la BM.

Trois Etats africains - Somalie en lanterne rouge suivi par l'Erythrée et la Libye - ferment le classement.

>> TABLEAU DU CLASSEMENT

Les économies sont classées de 1 à 190 par rapport à la facilité d'y faire des affaires. Une note plus élevée indique un environnement réglementaire des affaires plus favorable à la création et au développement d'entreprises locales. Le classement est déterminé en fonction des scores de distance à la frontière agrégés par rapport aux 10 thématiques Doing Business, qui sont elles-mêmes composées de sous indicateurs. La pondération par indicateur est la même. La classification de toutes les économies est effective jusqu'à Juin 2016.

(Avec l'AFP, Reuters et la Banque Mondiale)